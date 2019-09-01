كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مدارس الإمارات تقدم خصومات كبيرة هذا العام

تقدم المدارس في جميع أنحاء الإمارات خصومات كبيرة على الرسوم في محاولة لتعزيز الالتحاق في سوق تنافسية بشكل متزايد.

وقال مدراء المدارس البريطانية في دبي إنهم يقدمون تخفيضًا بنسبة 50 في المائة للتلاميذ ابتداءً من هذا الشهر.

وتأتي التخفيضات الملحوظة في الوقت الذي اعترفت فيه المدارس في الإمارات بأنها تعمل الآن في قطاع أكثر تنافسية، ويعزى ذلك جزئيًا إلى ارتفاع عدد المدارس المتاحة.

وفي العام الماضي، تم افتتاح 13 مؤسسة تعليمية جديدة في دبي وحدها، مع توقع إنشاء 8 مؤسسات أخرى في الإمارة بحلول العام المقبل.

وفي المجموع، هناك الآن 639 مدرسة حكومية و 580 مدرسة خاصة في جميع أنحاء الإمارات. وقبل أربع سنوات، كان لدى دبي 173 مدرسة خاصة فقط مقارنة ب 208 مدرسة هذا العام.

وقال بريندون فولتون، مدير مدرسة دبي البريطانية في جميرا: “المدارس العليا تكافح بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. رأينا عائلات تبحث عن خيارات مدرسية أرخص. أيضا، وكانت بعض الأسر تفكر في العودة إلى بلدانها الأصلية بسبب النفقات. نريد دعم الأسر حتى لا تضطر إلى تقديم تنازلات بشأن التعليم الجيد لأطفالهم”.

وعلى الرغم من أن العديد من مدارس الإمارات تقدم خصومات كبيرة في سبتمبر، إلا أن بعض رؤساء المدارس في دبي قادرون بالفعل على زيادة رسومهم لأول مرة منذ عام 2017.

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ويرجع ذلك إلى موافقة هيئة المعرفة والتنمية البشرية، الجهة المنظمة للتعليم في الإمارة، مؤخرًا على أن بعض المدارس يمكنها الرسوم بنسبة تصل إلى 4.14 في المائة هذا العام شريطة أن تحقق أهداف الأداء المحددة.

وعلى الرغم من ذلك، فقد قررت جميع المدارس في الإمارة بما في ذلك مدرسة النهضة وكلية برايتون ومدرسة ريبتون ومدرسة دبي البريطانية جميرا بارك ومدرسة شمال لندن الجامعية تقديم خصومات كبيرة بدلاً من رفع الأسعار.

وقالت مدرسة النهضة إنها خُفِّضت الرسوم بنسبة 50 في المائة، مما يعني أنه سيتعين على الآباء دفع 17500 درهم فقط لتلاميذ الحضانة ورياض الأطفال بدلاً من 35000 درهم. وبالنسبة إلى التلاميذ في الصفوف الثالث والرابع، تم تخفيض الرسوم بالمثل من 45000 درهم إلى 22500 درهم، وفقًا لموقع المدرسة.

وفي الوقت نفسه، يتم تقديم خصومات للآباء والأمهات في مدرسة دبي البريطانية في جميرا بار، بما في ذلك تخفيض قدره 10.000 درهم لجميع التلاميذ من عام واحد إلى تسعة سنوات وخصم قدره 25000 درهم في العامين 10 و 11.

علاوة على ذلك، كشفت المدرسة أنها قررت تجميد رسومها للعامين المقبلين لتجنب زيادة مفاجئة في التكاليف في عام 2020.

قال مدراء آخرون إنهم يعرضون ما يعرف باسم خصومات المؤسسين – حيث تمنح المدارس الجديدة تخفيضات كجزء من استراتيجية لجذب المزيد من التلاميذ. وقالت مدرسة ريبتون إنها قدمت خصمًا يتراوح بين 5 و 10 في المائة للآباء الذين دفعوا رسومهم مبكراً، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.