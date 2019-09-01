كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ازدهرت الزراعة المستدامة في الإمارات؟

تعمل الزراعة الرأسية على تعزيز قدرة دولة الإمارات على إنتاج المحاصيل، مما يساعد الدولة على بناء مستقبل مستدام.

وفقًا للإحصاءات، تستورد الإمارات 80 في المائة من غذائها، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للأمن الغذائي في البلاد. ولمعالجة هذا الوضع، يتم اتخاذ خطوات لإعادة هيكلة سلسلة الإمداد الغذائي.

وقال مصطفى مويز، العضو المنتدب لشركة Uns Farms: “الزراعة الرأسية هي مستقبل الزراعة المستدامة في الإمارات. نحن نستورد كمية هائلة من السلع، ونحتاج إلى إيجاد طرق ليست فقط أكثر استدامة ولكن أيضًا أكثر استدامة ذاتيًا، وتلبية الطلب من خلال الإنتاج المحلي”.

وأضاف: “نحن قادرون على تقديم مجموعة واسعة من وأوراق اللفت وأنواع مختلفة من الخس وأوراق الريحان بنسبة 30 إلى 40 في المائة أقل من تكلفة المنتجات المستوردة”.

من ناحية أخرى، تركز شركة Agrotech VeggiTech على مواجهة التحديات الرئيسية للزراعة التقليدية – التربة ودرجة الحرارة والمياه – من خلال تصميمها لـ “الزراعة المائية المحمية” و “الزراعة المائية المدعومة بالضوء”، بحسب خليج تايمز.

وتمتلك الشركة أكثر من 15 هكتارًا من المزارع في الإمارات مع الزراعة المائية المحمية والمزارع العمودية الداخلية التي تبلغ مساحتها 4500 متر مربع، والتي تستخدم الزراعة المائية المدعومة بالضوء.

وقال هيمانت جولكا، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة Veggitech: “تنتج الإمارات حالياً ما بين 10 إلى 15 في المائة من طعامها محليًا. نحن ملتزمون بتوسيع نطاق الزراعة المحلية بطريقة مستدامة”.

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وتعمل الدفيئة المائية المصممة من قبل VeggiTech في أكاديمية GEMS الحديثة في ند الشبا، وتقدم منهجًا عمليًا يدرس الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين تقنيات الزراعة المستدامة.

وقال إريك سميت، المستشار الزراعي من هولندا: “إن حالة الزراعة في الإمارات آخذة في الارتفاع. تقدم هولندا المساعدة في مجال البستنة من خلال التقنيات التي تتيح إنتاج الخضروات بدون ماء تقريبًا وباستخدام موارد الطاقة البديلة ( الطاقة الشمسية، الرياح).

بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة، تهدف استراتيجية الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ضمان الحصول على أطعمة آمنة ومغذية. كما شجع توافر هذه المحاصيل المحلية المزيد من السكان على تبني أساليب حياة صحية.

وتم اختيار شركة SunGlacier الهولندية لتصميم وحدة جديدة مبتكرة تعمل بالطاقة الشمسية يمكنها توليد المياه للجناح الهولندي في World Expo 2020 في دبي. وتحصد الوحدة ما معدله 800 لتر من المياه العذبة يوميًا من الهواء الصحراوي المحيط.

ويعمل فريق SunGlacier على إنتاج مياه صالحة للشرب من الهواء في أي مكان تقريبًا على هذا الكوكب، حتى في المناطق الصحراوية الحارة والجافة.