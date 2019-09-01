كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف سيقود إكسبو 2020 قطاع السيارات في دبي؟

يعتمد تفاؤل قطاع السيارات في الإمارات على النصف الثاني من عام 2019 حيث تنامت أعداد الزائرين للبلاد، مما مهد الطريق لزيادة الطلب على السيارات.

وتتطلع الصناعة أيضًا إلى الاستعدادات التي تجري لمعرض إكسبو 2020 في دبي، والتي تعزز الطلب، وفقًا لقادة الصناعة والخبراء، بحسب خليج تايمز.

وقال أكسل دريير، الرئيس التنفيذي لشركة Galadari Automobiles Company Ltd: “معرض إكسبو 2020 لن يجذب الكثير من الزوار فحسب، بل سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على تأجير السيارات”.

وأضاف: “ونتوقع أن يزداد الطلب على المركبات اعتباراً من النصف الأول من عام 2020. ونحن على ثقة من أن العديد من زوار معرض إكسبو 2020 سيسعون إلى التنقل لاكتشاف مناطق الجذب الأخرى في الإمارات. ويجب أن يغطي هذا الطلب أسطول متزايد وزيادة في خدمات تأجير السيارات وسيارات الليموزين وسيارات الأجرة”.

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وقال محمد خضر رئيس شركة الماجد للسيارات: “نعتقد أن النصف الثاني من عامي 2019 و 2020 سيشهد نموا إيجابيا لقطاع السيارات في الإمارات. أطلقت شركة الماجد للسيارات، الموزع الحصري لسيارات كيا في الإمارات، ثلاث سيارات جديدة – Telluride SUV و Kia Soul ونسخة هجينة من Kia Niro – في النصف الأول، مما ساعد على المساهمة في 11.2 بالمائة على أساس سنوي في نمو مبيعات العام الذي نشرته في السوق المحلية خلال هذه الفترة”.

إن اتجاهات الصناعة الحالية مشجعة للغاية بالنسبة لشركة ذات نمو مناسب وعقلية تركز على العملاء، ومع إكسبو 2020 سيتدفق الملايين على البلاد. وقال هاريس ألفي “نحن على استعداد لتدفق الطلب ونعمل باستمرار على تحسين الجودة الشاملة للمنتج والخبرة، مما يؤدي إلى إضافات جديدة لضمان قدرة العملاء على قيادة أحدث الموديلات دون الحاجة إلى امتلاكها”.

وقال أنيرود مينون فاليكات، المؤسس المشارك لشركة كارسيليتي تكنولوجيز: “لقد ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة هذا العام ومن المتوقع أن تزداد خلال الأشهر القليلة القادمة، وسيستمر الاتجاه الصعودي في عام 2020”.