كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن طلاب في دبي يصممون تطبيقاً يحول الوثائق إلى نص رقمي

السجلات التاريخية من الحربين العالميتين الأولى والثانية متوفرة فقط في نسخ ورقية ويضطر الكثيرون إلى التعامل مع مجلدات من الوثائق حتى يمكنهم استخدامها في البحوث. لكن سبعة طلاب من دبي وجدوا طريقة لتحويلها إلى نص رقمي على الفور.

وقام الطلاب من جامعة مردوخ دبي (MUD) بتصميم وبناء تطبيق ويب، يطلق عليه “تحفة”. ويمكن للمستخدمين التقاط صورة لمجلة قديمة أو مرسوم أو خطاب أو تقرير طبيب أو شهادة وفاة – وتحميلها على النظام للحصول على الوثائق المنقولة إلى نص رقمي على الفور.

ويعمل التطبيق من خلال الذكاء الاصطناعي من خلال نظام التعرف الضوئي على Google، على ترجمة النسخة أيضًا إلى لغات مثل الكورية والإسبانية والفرنسية، استنادًا إلى موقع المستخدم، بحسب خليج تايمز.

وقال أريشا فيصل ، أحد الطلاب: “أثناء العمل على هذا التطبيق، انتهى بنا الأمر إلى تحسين مهاراتنا الفنية وتعلمنا أيضًا لغة برمجة جديدة، بيثون، والتي ستكون مفيدة جدًا لنا في المستقبل”.

واستغرق الأمر 14 أسبوعًا من الفريق لإكمال المشروع، بدءًا من تجميع المتطلبات إلى تصميم الحلول، وإنشاء نموذج أولي، واختباره عبر الأنظمة الأساسية، وتقديمه للموافقة عليه.

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وقال أوليسيس رودريغز ، طالب آخر: “في البداية، لم يكن لدى بعض أعضاء الفريق أي معرفة سابقة بإطار الويب أو حتى لغات البرمجة. لذا فإن أولئك الذين لديهم معرفة مسبقة لها ساعدوا الأعضاء الآخرين على تسريع مشاركة الموارد، مثل البرامج التعليمية والكتب. ”

حاليًا، يقوم المتطوعون بكتابة المستندات التاريخية يدويًا وتحميلها على موقع الويب الخاص بهم لجعلها في متناول الجمهور.

تتم العملية المستهلكة للوقت بأكملها يدويًا بدون نظام مناسب، حيث يعمل العديد من الأشخاص على نسخة واحدة. ومع تطبيق طلاب MUD، سيتم إنجاز هذا العمل الشاق من خلال عدة نقرات فقط.