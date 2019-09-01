ولي عهد الفجيرة يعزي بوفاة عبيد الخالدي وفاطمة آل علي وفاطمة الهاشمي

الفجيرة (وام) قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبيد محمد سالم الدريدر الخالدي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة «مريشيد» بالفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم سمو ولي عهد الفجيرة واجب العزاء في وفاة المغفور لها فاطمة حسن آل علي، زوجة مطر عبيد الكعبي. وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة «الرغيلات» بالفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة واجب العزاء في وفاة المغفور لها فاطمة صالح محمد الهاشمي. وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة «مربح» بالفجيرة - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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