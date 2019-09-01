خليفة بن طحنون يعزي بوفاة خميس البديوي النقبي

خورفكان (وام) قدم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي واجب العزاء أمس بوفاة المغفور له خميس علي البديوي النقبي والد الشهيد عبدالعزيز خميس علي البديوي النقبي الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي.

وأعرب الشيخ خليفة بن طحنون - خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة خورفكان في إمارة الشارقة - عن صادق مواساته وأحر تعازيه لذوي الفقيد.

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