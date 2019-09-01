محمد بن زايد: نتطلع لعام دراسي مفعم بالتفوق والإبداع

دينا جوني (دبي)

يستأنف اليوم أكثر من مليون طالب وطالبة رحلتهم الأكاديمية في المدرسة الإماراتية بمختلف مراحلها التعليمية ومساراتها للعام الدراسي الجديد 2019-2020، منهم 153 ألفاً و15 طالباً وطالبة في المدارس الحكومية في المناطق الشمالية وحدها، ويتوزع هؤلاء الطلبة على 349 مدرسة و7286 شعبة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.. تتجدد فيه الطاقات والتطلعات إلى أن يكون عاماً مفعماً بالتفوق والإبداع والتميز». وأضاف سموه عبر «تويتر»: «متمنياً من الله عز وجل أن يكون عام خير ونجاح لأبنائي الطلبة بتمسكهم بالقيم النبيلة، ومواصلة نهل المعرفة والعلوم الحديثة، وكل التوفيق والسداد للمنظومة التعليمية وشركائها».

كما تستهدف وزارة التربية والتعليم العام الجاري 8027 طالباً وطالبة لدراسة اللغة الصينية ضمن خطتها التوسعية للعام الجاري، موزعين على 307 شعب في رياض الأطفال المرحلة الأولى والثانية، وصفوف الأول والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر. كما استقطبت الوزارة 150 معلماً ومعلمة لتدريس اللغة الصينية، بعد أن التحقوا ببرامج تدريبية خلال الأسبوع التخصصي في معهد التدريب بعجمان طوال الأسبوع الماضي. وفي البرنامج الزمني لتطبيق التقييم الختامي في العام الدراسي 2019-2020 والذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، حددت وزارة التربية والتعليم امتحان نهاية الفصل من 5 إلى 12 ديسمبر للصفوف من الأول إلى الثاني عشر، وامتحان الفصل الثاني من 24 إلى 26 مارس، وامتحان نهاية العام الدراسي من 14 إلى 23 يونيو لجميع الصفوف.

وكان نحو 26 ألف معلم وإداري وفني، قد بدؤوا دوامهم في 25 أغسطس الماضي، بواقع 15 ألف معلم في أبوظبي، و11 ألفاً و163 في المناطق الشمالية، وفقاً لآخر إحصائية لوزارة التربية والتعليم. وفي التفاصيل، يبلغ عدد الطلبة في رياض الأطفال في المناطق الشمالية 18 ألفاً و553 طالباً وطالبة موزعين على 813 شعبة. فيما يبلغ عدد طلبة التعليم العام من الصف الأول إلى الثامن 86 ألفاً و274 طالباً وطالبة موزعين على 4005 شعب.

أما طلبة مسار النخبة من السادس إلى الحادي عشر فيبلغ عددهم 5390 طالباً وطالبة موزعين على 288 شعبة. وفي المسار العام، يوجد في العام الدراسي الجديد 1308 شعب فيها 26 ألفاً و305 طلاب وطالبات، وفي المسار المتقدّم 718 شعبة تضم 13 ألفاً و659 طالباً وطالبة.

اللغة الصينية

وفي تفاصيل تعلّم اللغة الصينية العام الجاري، يبلغ عدد الطلبة في مرحلة رياض الأطفال 1575 طالباً وطالبة في 68 شعبة، و146 من الطلبة في 6 شعب في الصف الأول، مقابل 2432 طالباً وطالبة في الصف السابع في 85 شعبة، و1240 طالباً وطالبة في 47 شعبة في الصف التاسع، و1211 طالباً وطالبة في الصف العاشر في 48 شعبة، وأخيراً 1423 طالباً وطالبة في 53 شعبة. وفي البرنامج الزمني لتطبيق التقييم الختامي في العام الدراسي 2019-2020 والذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، حددت وزارة التربية والتعليم امتحان نهاية الفصل من 5 إلى 12 ديسمبر للصفوف من الأول إلى الثاني عشر. فيما يؤدي الطلبة قبل ذلك التقييم الختامي لمادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية يومي 25 و26 نوفمبر 2019، على أن يمتد التقييم الختامي لمواد المجموعة «ب» أي المواد القائمة على المشاريع، من 10 إلى 19 نوفمبر.

وفي الفصل الدراسي الثاني، يؤدي الطلبة امتحان نهاية الفصل للطلبة من الأول إلى الرابع من 24 إلى 26 مارس، فيما يمتد تقييم مواد المجموعة «ب» لجميع الصفوف من 8 إلى 17 مارس.

ويؤدي الطلبة امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث، من 14 إلى 23 يونيو لجميع الصفوف، وتقييم المواد «ب» من الأول إلى 9 يونيو.

الامتحان التعويضي

فيما حددت الوزارة موعد الامتحان التعويضي للطلبة الغائبين عن امتحان الفصل الثالث للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، وكذلك امتحان الإعادة لطلبة الثاني عشر الراسبين في 3 مواد دراسية أو أقل، من 7 إلى 9 يوليو. أما اختبار «تمكين» للطلبة من الرابع إلى الحادي عشر، وامتحان الإعادة الثاني، لطلبة الثاني عشر الراسبين في 3 مواد دراسية أو أقل، فيؤديه الطلبة في سبتمبر 2020.

ويبلغ عدد مواد المجموعة «ب» العام الجاري 3 مواد للطلبة من الأول إلى الثامن في التعليم العام، و4 مواد للتاسع والعاشر، و3 مواد للحادي والثاني عشر. وفي المسار المتقدّم، يبلغ عدد مواد المجموعة «ب» 3 للتاسع والعاشر، و2 للحادي والثاني عشر. ولمسار النخبة 3 مواد بمختلف صفوفه من السادس إلى الحادي عشر، و4 مواد «ب» للتطبيقي في التاسع والعاشر وثلاثة للحادي عشر.

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إجازة الفصل الأول

وذكر التقويم الأكاديمي المعتمد لجميع مدارس الدولة أن إجازة الفصل الدراسي الأول تمتد من 15 ديسمبر حتى 9 يناير 2020، لمدة أربعة أسابيع منها 20 يوم عمل، في وقت تبدأ إجازة الهيئات، في 22 ديسمبر وتنتهي في 2 يناير 2020 لمدة أسبوعين منها 10 أيام عمل.

وتستأنف الهيئات بأنواعها كافة الدوام إيذاناً لبدء الفصل الدراسي الثاني، يوم 5 يناير 2020. فيما يبدأ للطلبة يوم 12 من الشهر ذاته، حيث تقرر لهم أسبوعان لإجازة الربيع في الفترة من 29 مارس حتى 9 أبريل، مقابل أسبوع واحد للمعلمين في الفترة من 29 مارس حتى 2 أبريل المقبل. ويبدأ دوام الهيئات بأنواعها، في الفصل الدراسي الثالث يوم 5 أبريل 2020، فيما يبدأ الطلبة دوامهم للفصل ذاته يوم 12 منه، وتحدد نهاية الدوام للعام الدراسي للطلبة يوم 2 يوليو، وللهيئات التدريسية والفنية والإدارية في 9 منه.

توزيـع الكتب المدرسيــة

وزعت الوزارة الكتب المدرسية، على 598 مدرسة حكومية على مستوى الدولة، بواقع 347 في دبي والمناطق الشمالية، و251 في أبوظبي والظفرة والعين، خلال الفترة من 25-29 أغسطس الماضي، على أن تكون جميع الكتب الدراسية متوافرة للطلبة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.