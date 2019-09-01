مواصلات الإمارات جاهزة لنقل 24 ألف طالب بالعين

عمر الحلاوي (العين)

أكملت مواصلات الإمارات في العين، استعداداتها للعام الدراسي، وأعلنت خطة متكاملة لنقل 24 ألفاً و250 طالباً وطالبة، بواسطة حافلات مواصلات الإمارات عبر 1460 خط سير نقل يومي، والتي تشمل 113 مدرسة، من بينها 106 مدارس حكومية، بالإضافة إلى 5 حافلات يستفيد منها أصحاب الهمم.

وتحتوي الحافلات المدرسية على خدمات ذكية، من بينها تركيب 7 كاميرات للمراقبة في كل حافلة، بالإضافة لجهاز طمأنة يرسل 4 رسائل نصية لأولياء الأمور يومياً، تحدد زمن صعود ونزول الطالب، ونظام تتبع الحافلات بالأقمار الصناعية، وأنظمة المراقبة الذكية، والتي تغذي النظام ببيانات كاملة عن خطوط الحافلات والحمولة وعدد الطلاب في الحافلة.

وأنهت مواصلات الإمارات في العين تأهيل 1390 مشرف نقل وسلامة في المدارس الحكومية، منهم 10 مشرفي نقل وسلامة للمدارس الخاصة، و68 في مراكز تحفيظ القرآن الكريم، و63 لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، و109 مشرفين احتياطيين.

وقال محمد معين، مدير النقل والتأجير فرع العين: إن كافة الاستعدادات اللازمة للعام الدراسي الجديد اكتملت، حيث يباشر حوالي 950 سائقاً في خط سير منتظم للمدارس الحكومية أعمالهم مع أول يوم في العام الدراسي الجديد، بالإضافة لنحو 54 سائقاً للمدارس الخاصة، و22 سائقاً لحافلات المعلمين، وحوالي 58 سائقاً لحافلات مراكز تحفيظ القرآن، و42 سائقاً احتياطياً، حيث توجد تعليمات مشددة تتعلق بسلامة الطلاب، وزمن الرحلة من وإلى المدرسة.

وأضاف أن فرع العين أجرى تدريبات وورش عمل لتأهيل السائقين ومشرفي النقل والسلامة، حيث يتم التنسيق مع الجهات الحكومية وبيوت الخبرة ونخبة من المدربين المهرة من ذوي الخبرة والمهارة العالية في مجال أسس ومعايير ومتطلبات الإشراف على عملية النقل المدرسي، لافتاً إلى أن تلك التدريبات لا تقتصر على التأهيل لمزاولة المهنة، بل هناك العديد من الدورات والبرامج التدريبية الأخرى المستمرة التي تستهدف رفع الكفاءة، بما يوفر الضمانات اللازمة لتحقيق سلامة الطلاب والطالبات، بما في ذلك المشرفات المستجدات اللائي يخضعن لدورة تأهيلية تعريفية لاطلاعهن على مهامهن وواجباتهن الأساسية، والقوانين المنظمة للعمل.

وأوضح أنه قد تم تحديد 50 دقيقة من لحظة صعود الطالب إلى وقت وصوله للمنزل.