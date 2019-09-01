تكريم 36 ناشئاً متميزاً في العلوم والتكنولوجيا بالشارقة

الشارقة (وام) احتفت ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين بمنتسبيها المتميزين في برامج مسار العلوم والتكنولوجيا والذين حققوا مراكز متقدمة في مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت على مستوى الدولة وخارجها للعام 2019 وذلك خلال حفل نظمته في أكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء والفلك تحت عنوان «إنجاز» بحضور عبدالعزيز النومان، عضو مجلس إدارة ناشئة الشارقة، وعدد من موظفيها، إلى جانب عدد كبير من الناشئة وأولياء الأمور. وكرم النومان الناشئة الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى الدولة وخارجها، وكل من أسهم في الإشراف على تدريبهم، وشمل التكريم 36 ناشئاً من الفائزين بجائزة Community Award في بطولة فيكس العالمية بالولايات المتحدة الأميركية والفائزين بثلاث جوائز في سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت بمجال مسابقة الروبوت فيكس فئة الـــ«إي دي آر» والتي تمثلت في جائز Tournament Finalists، Build Award وجائزة Skills Award، إضافة إلى الفائزين بجائزة Build Award في المسابقة نفسها فئة «أي كيو».

كما كرم الفائزين بذهبية وفضية وبرونزية فئة التوصيلات الكهربائية، وذهبية فئة حلول برمجيات تقنية المعلومات في المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، إلى جانب الفائزين بالمركز الثاني في معرض ومسابقة بالعلوم نفكر 2019 عن مشروع مثلث التنبيه الأتوماتيكي «المثلث الآلي للطوارئ»،‏ بالإضافة إلى تكريم المنشطين الذين تولوا تدريب الناشئة والإشراف على مشاركاتهم في المسابقات.

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