سلطان بن زايد: العملية التعليمية اللبنة الأولى والأساس لبناء الإنسان

أبوظبي (الاتحاد) قال سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة: «أبارك لأبنائي الطلبة بداية العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم والهيئة التدريسية كل التوفيق والسداد، حيث تشكل العملية التعليمية اللبنة الأولى والأساس لبناء الإنسان وتقدم وخدمة الوطن ورفعته».

وأضاف سموه عبر «تويتر»: «على أبناء الوطن الحرص على طلب العلم والتسلح به لخدمة وطنهم وأنفسهم، والاستفادة من التطور الكبير الذي حدث في تقنيات التعليم، وكذلك ما توفره مدارس ومعاهد وجامعات الدولة من أحدث طرق التدريس التي تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة».

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