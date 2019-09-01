54 دورية لتأمين سلامة الطلبة في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

كشف العميد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، النقاب عن تخصيص 54 دورية شرطية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019-2020، وتنظيم حركة السير والمرور والمركبات في طرقات وتقاطعات الإمارة وأمام المدارس لتأمين سلامة الطلبة، اعتباراً من أول أيام العام الدراسي ولمدة شهر كامل.

وأوضح خلال ترؤسه اجتماعاً، بحضور ومشاركة المقدم الشيخ محمد بن سلطان القاسمي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات، وموزة الغناه، مديرة نطاق إدارة العمليات في وزارة التربية والتعليم ومديري أفرع المرور، والشرطة المجتمعية، ومراكز الشرطة، وشركة «ساعد» للأنظمة المرورية، والإسعاف الوطني، ومؤسسة مواصلات الإمارات، وجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أنه تم وضع خطة متكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد لتأمين وتنظيم حركة السير أمام المدارس والتقاطعات والشوارع الحيوية والطرقات المؤدية إلى بعض المدارس، مع انتشار ميداني لمجموعة من الضباط والأفراد المعنيين للإشراف عن قرب على الحركة المرورية، والحد من الازدحامات والاختناقات الناجمة عن تدفق المركبات في ساعات الذروة، حرصاً على سلامة الطلبة، وتيسير رحلتهم اليومية من وإلى مدارسهم.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع وضع خطة الزيارات الميدانية لطلبة المدارس على مدار العام الدراسي، والتي تتضمن تقديم باقة متنوعة من النصائح والإرشادات التوعوية، إلى جانب تنفيذ سلسلة من المحاضرات التثقيفية لطلبة المدارس.