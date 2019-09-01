«بيت الخير» توزع كوبونات للقرطاسية بـ 2.7 مليون درهم

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت جمعية «بيت الخير» في دبي، عن بدء توزيع كوبونات القرطاسية على أبناء الأسر المستحقة، المسجلين في كشوف وسجلات الجمعية في مختلف الأفرع والمراكز.

وأوضحت الجمعية، أنه قد استفاد من هذا المشروع حتى الآن 11491 طالباً، بقيمة 2.771.920 درهماً، مشيرة إلى أن هذا المشروع يستفيد منه الطلاب من أبناء الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود المسجلين لدى الجمعية.

وأكد عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن مشروع القرطاسية يعد من المشاريع السنوية المهمة التي تحرص «بيت الخير» على تنفيذها مع اقتراب العام الدراسي الجديد، ويهدف إلى تقديم الأدوات والمستلزمات المدرسية، من خلال كوبونات «القرطاسية» التي يصرفها الطالب ليشتري بها ما يحتاجه من المكتبة المتعاقد معها. وأشار إلى توزيع الكوبون المدرسي من خلال أفرع ومراكز الجمعية في العديد من إمارات الدولة حتى يتسنى للمستفيدين، جمع احتياجاتهم مع قرب حلول العام الدراسي، مؤكداً أن فكرة الكوبون المدرسي، تعطي الطالب حرية الاختيار لأدواته ومستلزماته المدرسية حسب حاجته.

وذكر العوضي، أن الجمعية تنفذ بالإضافة لمشروع القرطاسية، مشروع «تيسير» لمساعدة الطلبة الجامعيين، والذي أنفق منذ بداية العام الجاري 1.602.154 درهماً، استفاد منها 350 طالباً.