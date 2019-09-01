كهرباء الشارقة تزود 141 مدرسة بمياه الشرب النقية

الشارقة (الاتحاد)

استعدت هيئة كهرباء ومياه الشارقة لتزويد 114 مدرسة حكومية و27 حضانة بمياه الشرب المعبأة النقية من مصنع زلال مع بداية العام الدراسي الجديد، ووضعت الهيئة خطة لتوصيل المياه للمدارس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وضمن استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى توفير بيئة مدرسية صحية آمنة، وتوفير جو دراسي مناسب.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة حريصة على تبني المبادرات المجتمعية التي من شأنها ضمان تقديم أفضل الخدمات للطلاب والطالبات، وتوفير بيئة مثالية للتعليم في المدارس، وتطوير معايير جودة التعليم.

وأضاف: إن الهيئة تحرص على الاعتناء بالطلاب والطالبات، وتسعى إلى المساهمة في التحسين المستمر للبيئة التعليمية، الأمر الذي يضمن سلامة الطلاب، حيث إن اليوم الدراسي يمتد لساعات طويلة يقضيها الطلاب في المدارس، ما يستلزم توفير مياه نقية بجودة عالية.

وأوضح علي أحمد علي الكندي، مدير إدارة مصنع مياه زلال، أن توصيل المياه للمدارس سيتم بصفة دورية، من خلال أسطول سيارات المصنع، لضمان وصولها بشكل دوري، ما يسهل الكثير على إدارات المدارس والطلبة من عناء توفير المياه الصحية والصالحة للشرب للطلبة، والاستفادة من المبالغ المالية في أمور أخرى تخدم المجتمع المدرسي.