150 شركة عالمية تستعرض تجاربها في الإنتاج الحيواني

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً الاثنين في العاصمة أبوظبي، فعاليات النسخة الأولى من معرض يوروتير الشرق الأوسط، الذي ينظم برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبشراكة استراتيجية مع الهيئة، ويعد أحد أبرز المعارض الدولية التي تعنى بإثراء المعرفة وبناء قدرات مربي الثروة الحيوانية والارتقاء بخبراتهم وتمكينهم بأفضل الممارسات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال لتعزيز قطاع الثروة الحيوانية والنهوض بعمليات التربية وتحسين الإنتاج.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض، الذي سيستمر حتى الرابع من سبتمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، توافد نحو 5 آلاف من أصحاب الثروة الحيوانية من كافة دول المنطقة، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين والباحثين من الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث المحلية والعالمية لما سيقدمه المعرض من أوراق بحثية ودراسات علمية متخصصة في قضايا تربية الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني سيشهدها المؤتمر الدولي للمعرض، والذي سيتم تنظيمه في أول أيام المعرض، بمشاركة عدد من العلماء والباحثين والخبراء. كما سيحظى بمشاركة أكثر من 120 عارضاً يمثلون 150 شركة عالمية من 16 دولة مختلفة.

ويصاحب المعرض 8 عروض حيّة لتقنيات وأساليب التربية والإنتاج، تشمل عرضاً لأنظمة تكنولوجية لتتبع الثروة الحيوانية، ومتابعة عمليات الأغذية، وعرضاً حياً لآلة تعقيم الأبقار بالبخار، وعرض أفضل أصناف الثروة الحيوانية المتوائمة مع البيئة المحلية، وأحدث معدات وأدوات تربية الثروة الحيوانية، واستعراضاً حياً لمنصات وأنظمة تبريد الحظائر، ونظام الحضانة المباشرة ونظام التبريد الصناعي لعمليات التفقيس وتربية الدواجن، إلى جانب عرض حي للعناية بالثروة الحيوانية في الحقول المفتوحة، وعرض معدات متطورة للعناية بنظافة الثروة الحيوانية.

وباعتباره المعرض التجاري الوحيد في المنطقة الذي يستهدف أصحاب الثروة الحيوانية، سيقدم المعرض فعاليات غير مسبوقة تستهدف دعم الإنتاج الحيواني في الدولة ومنطقة الخليج العربي، من أبرزها البيع المباشر والخصومات على مجموعة واسعة من مستلزمات التربية والإنتاج، ومسابقة اختيار أفضل السلالات من ناحية الإنتاجية، ومزادات لأفضل السلالات المحلية والعالمية.

وسيناقش نخبة من الخبراء والمتخصصين على هامش المؤتمر الدولي لمعرض يوروتير الشرق الأوسط الذي سينعقد ثاني أيام المعرض، قضايا ملحة في مجال الإنتاج الحيواني كصناعة الألبان المعاصرة في المناطق القاحلة.