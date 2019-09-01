الامارات | «استشاري الشارقة» تطلق تطبيقها الإلكتروني لانتخابات 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري الشارقة» تطلق تطبيقها الإلكتروني لانتخابات 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلق اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة، اليوم، تطبيقاً إلكترونياً خاصاً بانتخابات المجلس الاستشاري لعام 2019، حيث يتيح التطبيق تسجيل المواطنين من إمارة الشارقة إلكترونياً في القوائم الانتخابية التابعة لمناطقهم، بهدف تعزيز التفاعل مع مختلف شرائح المجتمع، وتوفير الأخبار الخاصة بمراحل سير العملية الانتخابية، والتعريف بأبرز المستجدات.

وتأتي المبادرة في إطار المبادرات الهادفة التي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات، وتسعى إلى تنفيذها لزيادة الوعي العام، وتسهيل مختلف العمليات الخاصة بانتخابات المجلس الاستشاري، من خلال توفير كل الإمكانات والتقنيات الحديثة التي تدعم المرشحين والمنتخبين في مسيرة انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. ويهدف التطبيق إلى توفير كل المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية من قوانين وتعليمات، واللجان المعنية بمتابعة سير الانتخابات وأعضائها ومقار اللجان، في كل الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على أسماء المرشحين، والجدول الزمني الخاص بسير العملية الانتخابية. ويشمل التطبيق، الذي يحمل اسم «انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 2019م»، والذي سيكون متوافراً عبر موقعَي تحميل التطبيقات «أبل ستور وغوغل أبس» إمكانية التسجيل الإلكتروني المباشر للناخبين من كل مواطني إمارة الشارقة، وفق القيد العائلي في القوائم الانتخابية لتسع مناطق انتخابية، هي مدينة الشارقة والذيد، وخورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، والمدام، والبطائح، ومليحة، والحمرية.

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كما يتيح التطبيق لمستخدميه متابعة عملية التصويت والاطلاع على مستجدات النتائج، ويتميز التطبيق بأنه يتيح الرد على كل استفسارات الجمهور المتعلقة بعملية الترشح والانتخاب، واستعراض أبرز الأسئلة الشائعة التي تتكرر في الشأن ذاته، مع توفير منصة مباشرة للتواصل مع فريق اللجنة العليا للانتخابات.

وأكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الدكتور منصور بن نصار، أهمية التطبيق الذي يأتي مواكباً لخطط اللجنة العليا في الانتقال نحو التحول التقني، والتسهيل على المواطنين، لتكون هذه الخطوة إحدى الخطوات المميزة في سبيل الارتقاء بالعملية الانتخابية في الإمارة.

وأوضح أن التطبيق يعد أحد العوامل التطويرية التي تشكل نقلة نوعية في مراحل الانتخابات، وما تهدف إليه من مواكبة تكنولوجية، وفي المقابل أيضاً التسهيل والتيسير على كل المواطنين ليكونوا جزءاً رئيساً ومسهماً في العملية الانتخابية، وبالتالي ارتفاع أعداد المسجلين في الهيئات الانتخابية. ولفت عضو اللجنة العليا لانتخابات المجلس رئيس لجنة إدارة الانتخابات، أحمد سعيد الجروان، إلى أن التطبيق سيسهل عملية التواصل مع المواطنين، ويتيح أمام الجمهور فرصة الاطلاع على مستجدات العملية الانتخابية باستمرار، كما أنه سيسهل عملية تسجيل المواطنين في القوائم الانتخابية بكل سلاسة، وبعيداً عن أي تعقيدات قد تعرقل من عملية التسجيل.