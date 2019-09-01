الامارات | افتتاح المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع طرق «إكسبو»

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع طرق «إكسبو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية إلى معرض إكسبو 2020، التي شملت تطوير تقاطعين لشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع كل من شارعي إكسبو واليلايس، إضافة إلى تطوير تقاطعين مجسرين على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في منطقة مجمع دبي للاستثمار، وتوسعة شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان من مسارين في كل اتجاه إلى خمسة مسارات في كل اتجاه، وبلغ إجمالي طول الجسور في المرحلتين خمسة كيلومترات، فيما بلغ طول الطرق 17 كيلومتراً، بكلفة مليار و300 مليون درهم.

ويأتي تنفيذ المشروع ترجمة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في البدء الفوري في تنفيذ مشروعات الطرق وأنظمة النقل المتعلقة، لتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020، لضمان انسيابية الحركة المرورية، التي تخدم زوار المعرض والمشروعات المستقبلية في المنطقة.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير: «يعدّ مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية إلى معرض إكسبو، أحد أضخم مشروعات الطرق التي تنفذها الهيئة حالياً، لتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020، ونظراً إلى ضخامة المشروع، فقد جرى تقسيمه إلى ست مراحل، لإنجاز جميع الأعمال في الفترة الزمنية المحددة، وقبل فترة كافية من افتتاح معرض إكسبو».

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع توفر حركة مرورية حرة بين شارعي إكسبو والشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، حيث يسهم تحويل الدوار المحكوم بإشارة ضوئية إلى تقاطع مجسر في زيادة الطاقة الاستيعابية من 2000 مركبة في الساعة إلى 4500 مركبة في الساعة باتجاه الشرق والغرب على طريق إكسبو، كما توفر المرحلة الثالثة حركة مرورية مباشرة إلى معرض إكسبو باتجاه الغرب على طريق إكسبو، وسعة مرورية إضافية لحركة المرور من معرض إكسبو باتجاه شارعي إكسبو والشيخ زايد بن حمدان آل نهيان.

وأضاف: «توفر المرحلة الرابعة من المشروع حركة مرورية حرة بين شارعي الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان واليلايس، ويسهم تحويل الدوار المحكوم بإشارة ضوئية إلى تقاطع مجسر، في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 3000 مركبة في الساعة إلى 10 آلاف مركبة في الساعة باتجاه الشرق والغرب في شارع اليلايس، ويوفر حركة مرورية أفضل إلى معرض إكسبو، وإلى منطقة جافزا باتجاه شارع الإمارات عبر شارع اليلايس».

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وتابع: «بلغ إجمالي طول الجسور التي نفذت في المرحلة الثالثة قرابة ثلاثة كيلومترات، فيما يبلغ طول الطرق ستة كيلومترات ونصف الكيلومتر، وشملت هذه المرحلة من المشروع تطوير تقاطع شارع إكسبو مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وتحويله إلى تقاطع مجسر يوفر حركة حرة في مختلف الاتجاهات».

وأوضح الطاير أن «هذه الوصلات ستوفر حركة دخول لمعرض إكسبو 2020، ويشمل المشروع تطوير شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان باتجاه مطار آل مكتوم الدولي من طريق جديد».

وأشار إلى أن المرحلة الرابعة من المشروع تشمل تطوير ثلاثة تقاطعات وتوسعة شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان من مسارين في كل اتجاه، إلى خمسة مسارات في كل اتجاه بطول أربعة كيلومترات و600 متر، حيث سيجري تطوير تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع شارع اليلايس وتحويله إلى تقاطع مجسر يوفر حركة مرورية حرة في مختلف الاتجاهات».

طريق خدمي

أوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، أن «المشروع يشمل كذلك إنشاء طريق خدمي بسعة مسارين في كل اتجاه على شارعي الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، واليلايس، إضافة إلى تطوير مداخل مجمع دبي للاستثمار»، مشيراً إلى أن طول الجسور التي سيجري تنفيذها في المرحلة الرابعة يبلغ كيلومترين، فيما يبلغ طول الطرق 10 كيلومترات و300 متر.