غداً.. بدء العام الدراسي الجديد في الإمارات

تستقبل مدارس الدولة غداً الأحد، أكثر من مليون و100 ألف طالب وطالبة إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد 2019 - 2020.

وحسب التقويم الدراسي المعتمد يستمر الفصل الدراسي الأول حتى 12 ديسمبر المقبل، بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني للهيئات التدريسية والإدارية 5 يناير 2020 ويبدأ للطلبة يوم 12 من الشهر ذاته، فيما يبدأ دوام الهيئات في الفصل الدراسي الثالث في 5 أبريل 2020 ودوام الطلبة 12 من الشهر ذاته ويستمر حتى 2 يوليو 2020.

كانت وزارة التربية والتعليم قد نفّذت الأسبوع الماضي، برنامج التدريب التخصصي للكوادر التدريسية بهدف تحقيق التطوير في مخرجات التعليم بالدولة.

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من جهتها، تنفّذ دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري مشروع "مدارس الشراكات التعليمية"، المدارس الممولة حكومياً والمدارة عبر القطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من حرصها على المساهمة في دعم محور تنمية المجتمع ببرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" وتعزيز وتطوير قدرات الأجيال القادمة وتحفيزهم على تبني رؤى مستقبلية تعينهم على استبصار تحديات المستقبل.

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص إلى توفير نظام تعليمي مستدام عبر توفير بيئة تنافسية بين المؤسسات التعليمية لتقديم أفضل الخدمات من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة وبما ينعكس إيجاباً على الأداء التعليمي للطلبة.