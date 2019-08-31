"إيه أر بي الإمارات" المتخصصة في لوازم سيارات الدفع الرباعي تشارك في معرض أبوظبي الدولي للصيد...

- تشارك "إيه أر بي الإمارات"، العلامة التجارية الرائدة والمتخصصة في لوازم سيارات الدفع الرباعي ومعدات الرحلات البرية، وإحدى الشركات التابعة لمجموعة المسعود، في المعرض الدولي للصيد والفروسية 2019، الحدث الإقليمي الضخم للصيد والفروسية والمحافظة على التراث الذي انطلقت فعالياته مؤخراً ويستمر حتى 31 أغسطس الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويقدّم المعرض هذا العام لمحترفي القيادة على الطرق الوعرة فرصة استثنائية للاطلاع على أبرز المنتجات والمعدات والأدوات استعداداً لموسم االصيد والقنص الجديد، وبالتالي يوفر منصة مميزة للعارضين للترويج لعلاماتهم التجارية المتنوعة واستعراضها لأكثر من 110 ألف مشاركاً. وتشارك "إيه أر بي الإمارات" في المعرض للمرة الـ11 على التوالي، حيث ستستعرض على منصتها أحدث المنتجات والتقنيات المبتكرة لإكسسوارات السيارات، وستنظم سحوبات قيّمة تتيح الفرصة للمشاركين بالفوز بمنتجات "إيه أر بي الإمارات" والتي تشمل ضواغط هواء (منفاخ الهواء المحمول لإطارات السيارات) وأجهزة القياس الرقمية والتماثلية. كما وتوفر الشركة خصماً يصل إلى 25% لزوار المعرض.

وقال روبرت شوارز، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة المسعود:"استطاعت شركة "إيه أر بي الإمارات" منذ تأسيسها في عام 1990 أن تلبي احتياجات ومتطلبات الهواة المتحمسين للرحلات بشكل فاق توقعاتهم. وفي ظل ظهور جيلاً إماراتياً ناشئاً من محبي القيادة على الطرق الوعرة، نحرص من خلال العلامة التجارية الوطنية الرائدة المتخصصة في لوازم سيارات الدفع الرباعي، إلى توفير حزمة من المنتجات عالية الجودة المستخدمة في رحلات البر والصيد، وترسيخ الثقافة العربية والتراث الإماراتي، حيث يرتفع عدد عملائنا كل عام بشكل ملحوظ.

وأضاف شوارز: "ساهمت مشاركة "إيه أر بي الإمارات" في المعرض الدولي للصيد والفروسية في الفترة الماضية إلى تعزيز نموها وتحقيق أهدافها. واستقطب المعرض حتى الآن تسجيل عدد ضخم من المشاركين الذين سيستعرضون أحدث منتجاتهم عبر منصة رائدة في عالم الفروسية والصيد والتراث. ونتطلع بكل تفاؤل وحماس إلى تحقيق النجاح المرجو من المشاركة في نسخة هذا العام من المعرض وجميع الفعاليات المستقبلية خلاله".

ومن جهته قال ستيفن بكيرينغ، مدير عام "إيه أر بي الشرق الأوسط": شهدت الشركة نمواً هائلاً منذ تأسيسها للمرة الأولى في التسعينيات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن سعداء بالمساهمة في تعزيز مجتمع سيارات الدفع الرباعي من خلال اكتشاف هذه الدولة العريقة. وأضاف: " منذ عام 1990 نفتخر بشراكتنا بالشراكة "إيه أر بي الإمارات" في دعم سوق ومجتمع سيارات الدفع الرباعي في الدولة وتوسيع آفاقهما على نطاق أوسع. وكون المعرض الدولي للصيد والفروسية منصة مهمة لبدء الموسم الجديد لهواة قيادة سيارات الدفع الرباعي، يسرنا من خلال المعرض التخطيط للعديد من المغامرات العائلية الشيقة والتعرّف على المناطق السياحية الرائعة التي تتمتع بها دولة الإمارات".

والجدير بالذكر، تتمحور الفعاليات والأنشطة التي يتم تنظيمها في المعرض حول عام التسامح والمبادرات المتعلقة به. وتركّز النسخة السابعة عشر من المعرض على عدد من المواضيع من بينها حماية مختلف أنواع الحيوانات والبيئة التي يعيشون فيها؛ تطبيق قوانين ممارسات الصيد؛ تحقيق مبادئ الصيد المستدام؛ ضرورة المحافظة على القيم الأساسية للصيد والفروسية في التراث العربي وفي الثقافات الأخرى.