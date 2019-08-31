"آي كيو فولفيلمنت" ينطلق في دبي

شهدت دبي مؤخرًا افتتاح "آي كيو فولفيلمنت" (IQ Fulfillment) الذي أطلقته شركة" آي كيو القابضة"، المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتوفير وتوظيف الخدمات اللوجستية القائمة على حلول وتقنيات الروبوت. ويوفر المركز الخدمات الأكثر تطوراً في الإمارة باستخدام باقة متكاملة من الحلول المدعمة بحلول الروبوت والذكاء الاصطناعي والمنصات البرمجية التي يمكن الاستفادة منها في دعم قطاع الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد.

وسيدعم مركز "آي كيو فولفيلمنت" احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحاضنات ومسرعات الأعمال، إضافة إلى أنشطة التجارة الإلكترونية، للمساعدة في تسريع وتيرة نمو هذه الأعمال. ونظرًا لاعتماده على أحدث ما يوفره قطاعا التكنولوجيا والروبوتات للتفاعل بسلاسة وسهولة مع منصات العملاء الإلكترونية، يضمن المركز تقديم خدمات الاستجابة والتخزين وحماية حزمة البيانات وغيرها من الخدمات الأخرى.

وبهذه المناسبة؛ قال فادي العامودي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز "آي كيو فولفيلمنت": "يتمتع ’آي كيو فولفيلمنت‘ بمكانة مميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاسيما وأنه يعد المركز اللوجيستي الأول المعزز بخدمات الروبوت، فضلاً عن سعي المنطقة لتطوير منظومتها للتجارة الإلكترونية. لقد باتت دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل مكانة رائدة في مجال تطوير التقنيات الرقمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق مستويات غير مسبوقة من النمو، الأمر الذي يتيح لشركات التكنولوجيا الإبداعية، مثل ’آي كيو فولفيلمنت‘، فرصًا مثالية لتسجيل حضور قوي لها في المنطقة".

وأضاف العامودي: "لقد اخترنا دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً دبي، لإطلاق هذا المركز الرائد، على ضوء ما تتمتع به من بنية تحتية رقمية قوية، إلى جانب توجهات قيادتها الحكيمة لدفع عجلة التحول الرقمي، من خلال توفير منظومة الابتكار والتكنولوجيا قادرة على مواكبة أحدث التطورات. ومع استعداد الإمارة لاستضافة معرض ’إكسبو 2020 دبي‘، سيسهم ’آي كيو فولفيلمنت‘ في توفير احتياجات السوق، من خلال توفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الأخرى، لبناء مشاريعها الرقمية بأعلى مستويات الفعالية والكلفة المجدية".

ولا يقتصر دعم "آي كيو فولفيلمنت" للشركات الصغيرة والمتوسطة على تقديم أسعار تنافسية، بل يشمل تزويدها بأحدث التقنيات غير المتوفرة في أي مركز آخر في المنطقة. وسيأخذ المركز على عاتقه مسؤولية إنشاء بنية تحتية لسلسلة التوريد الخاصة به، بالاعتماد على أحدث تقنيات الروبوت وسلسلة التوريد القائمة على الذكاء الاصطناعي؛ الأمر الذي يتيح المزيد من الموارد لتطوير علامته التجارية الخاصة.

ومن خلال ضمان توفير الخدمات الشاملة والمتكاملة، سيساعد "آي كيو فولفيلمنت" في معالجة التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل زيادة عدد الطلبيات، مثل مبيعات "الجمعة البيضاء" التي يجد تجار التجزئة صعوبة في التعامل معها. ويساعد "آي كيو فولفيلمنت" في معالجة هذه الثغرات من خلال خدماته المدعومة بالتكنولوجيا.

وهناك العديد من المزايا التي يضمنها "آي كيو فولفيلمنت" لزيادة الكفاءة والإنتاجية، وذلك من خلال توظيف تقنيات الروبوت والذكاء الاصطناعي. وتتمتع الروبوتات المنتشرة في المركز بثلاثة أضعاف طاقة البشر، ما يتيح له معالجة 12 ألف طلب يومياً، بمعدل دقة يصل إلى 99,9%. وعلاوة على ذلك كله، تنتمي الروبوتات المستخدمة في المركز إلى نفس الفئة المستخدمة لدى أهم المجموعات العالمية، مثل "علي بابا".

ومن خلال مستودع يمتد على مساحة 45 ألف قدم مربعة، يستقطب "آي كيو فولفيلمنت" أحدث التقنيات من شركائه العالميين، بقيادة فريق من الخبراء المتخصصين ومتعددي الثقافات. ويوفر المركز باقة واسعة من المزايا المهمة والفريدة، بما في ذلك: خدمات الانتقاء الآلي، والتكامل السلس، والرصد والتتبع الشامل، والرؤية الكاملة والمباشرة، والتخزين الذكي، وحماية الحزمة، وتوزيع البضائع، وإجراءات مراقبة الجودة، وإدارة العائد، والعديد من خدمات القيمة المضافة المخصصة مثل التجهيز والتجميع، وتغليف الهدايا، والتعبئة الموسمية. باختصار، كل ما تحتاجه الشركة لبناء مؤسسة تجارة إلكترونية مزدهرة.

ووفقاً لأحدث دراسة قامت بها "االمنتدى الاقتصادي العالمي. يعد سوق الإمارات من أكثر أسواق التجارة الإلكترونية تطوراً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتوقع أن تتجاوز تعاملات التجارة الإلكترونية فيها 59 مليار درهم هذا العام، مع تسجيل نمو بنسبة 23% سنوياً حتى العام 2022، ما يوفر فرصة نمو كبيرة أمام "آي كيو فولفيلمنت"، باعتبارها الشركة الوحيدة التي تقدم مجموعة متكاملة من خدمات البنية التحتية الرقمية والملموسة المدعّمة بتكنولوجيا الروبوت، لدعم الطموحات الرقمية للشركات الناشئة أو المعروفة على حد سواء.

وبطبيعة الحال، لا تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة سوى لإنشاء تطبيق أو موقع إلكتروني قائم على نموذج أعمالها، ليتولى مركز "آي كيو فولفيلمنت" تزويد هذه الشركات بخدمات التخزين ومعالجة الطلبات وتسليمها، وذلك من خلال الارتقاء بمختلف الجوانب اللوجستية إلى أعلى مستويات الكفاءة.