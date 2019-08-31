غدا.. انطلاق أولى حفلات فرقة " الزهراء" للإنشاد الدينى بشارع المعز

كتبت : رحاب عبدالخالق

تحت شعار "مديح وارتقاء" تنطلق أولى حفلات فرقة " الزهراء" للإنشاد الدينى، بقيادة مداح سيدنا النبى "أحمد بكرى" فى الثامنة والنصف من مساء غدا الأحد، فى قاعة الربع بشارع المعز لدين الله الفاطمى .

وعن الحفل يقول المنشد أحمد بكرى مؤسس الفرقة، إن أولى حفلات الفرقة تأتى تواكبا مع الاحتفال بالعام الهجرى الجديد، لمشاركة عشاق المديح النبوى والإنشاد الدينى فى مناسبة تحتل مكانة كبيرة فى قلب كل مسلم، وأضاف أنه تم اختيار شعار الفرقة بحيث يجسد الهدف الذى أنشئت من أجله الفرقة ألا وهو تقديم المديح النبوى والإنشاد الدينى بشكل جديد يجذب مختلف طبقات المجتمع وخاصة شريحة الشباب بناة المستقبل .

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأغانى الدينية منها "أهل المدد، نور الحبيب، تشوقت روحي، الغزالة، يا أمام الرسل، إن في الجنة نهرا، عيدوا علي الوصال، يا نور المدينة، ام الحنان" يقدمها المداحين" أحمد بكري، أحمد عبد الباعث، كريم حراجي، محمود الشاعر، مؤمن جمال، بمصاحبة أعضاء الفرقة من الموسيقيين " أحمد عزت يوسف، إلياس هادى، حاتم أحمد، محمود حمزة، مصطفى خورشيد، أيمن جاد، وليد المنياوى " .