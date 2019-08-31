ركن أكاديمية الشعر يستقطب محبي قصائد المقناص في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

استقطب ركن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بإمارة أبوظبي، محبي قصائد المقناص في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، حيث توافد زوار المهرجان للاطلاع على ما تعرضه الأكاديمية من إصدارات تعبر عن الصيد ورحلات الصيد، وأهمية هذه الرياضة ومفرداتها وملامحها وتقاليدها في حياة الإماراتيين، فلدى العرب حيث وُجِد الصيد وُجِد الشعر.

وفي هذا الإطار، قال سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر، أن مشاركة الأكاديمية في المعرض تأتي في إطار حرص اللجنة على إبراز دور الإمارات الرائد في المشهد الثقافي والمعرفي المحلي والعربي والعالمي، وتعزيز مفاهيم الحفاظ على التراث والثقافة الوطنية ونقله إلى الأجيال المتعاقبة، إلى جانب التعريف بالبرامج المتخصصة في مجال الشعر بمختلف أشكاله والتي تنظم على مدار العام، ومن بينها برامج شاعر المليون وأمير الشعراء والمنكوس وكذلك مجلة شاعر المليون والدراسة الأكاديمية للشعر النبطي ودراساته وغيرها.

وأفاد العميمي أن ركن الأكاديمية ضم مجموعة من الإصدارات التي تحمل عناوين في الشعر النبطي والفصيح، والبحوث والدراسات النقدية والتحليلية، بالإضافة إلى مجموعة من الإصدارات التي تعبر عن المقناص ورحلات الصيد التقليدية، والقصائد التي تتغنى بالصقور والخيل، والدواوين النبطية المحلية التي توثق طبيعة العلاقة بين الإنسان الإماراتي وعالم الصحراء والبحر.

ركن مجلة شواطئ يستعرض كتاب "زايد" وآخر الإصدارات

يستعرض ركن مجلة شواطئ آخر اصدارات مجلة "شواطئ"، إلى جانب عرض كتاب "زايد" أمام زوار المعرض، هذا الكتاب الذي يرسم خطوط رحلة الحياة الاستثنائية المفعمة بالقوة والشجاعة، والعمق والإبداع، للأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، الراحل الكبير -المغفور له بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله"، تكريماً له ولإرثه العظيم.

وقد قام بتأليف الكتاب مجموعة من الكُتّاب، الذين سردوا فيه سيرة حياة الشيخ زايد، بأسلوب رشيق غير أكاديمي، مبرزين من خلاله الصورة العالمية الرائدة للشيخ زايد، والتي نقلت أمته من مجتمع متواضع يعتمد على صيد اللؤلؤ، إلى واحدة من أقوى بلدان العالم.

قناة بينونة .. تغطية مميزة لفعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

كثفت "قناة بينونة الفضائية" جهودها خلال الأيام الماضية لتغطية نشاطات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تلفزيونياً، وذلك من خلال تصوير اللقاءات التلفزيونية ضمن ركنها الخاص في جناح لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وتعتبر قناة بينونة هي القناة الأشهر باهتمامها بالتراث الإماراتي، والترويج له، وتقديمه بصورة عصرية، مستقطبةً أشهر خبراء التراث المحلي وعشاقه، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية للحفاظ على الموروث الثقافي وصونه ونشره بين مختلف الأجيال الإماراتية والترويج له عالمياً، وذلك من خلال برامجها التراثية المتنوعة.

