الامارات | شاب يستدرج ضحاياه باسم دكتورة علاقات جنسية

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يستدرج ضحاياه باسم دكتورة علاقات جنسية والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة جنايات رأس الخيمة، بمعاقبة شاب خليجي صاحب حساب <<دكتورة علاقات جنسية>> على برنامج <<سناب شات>>، وحسابات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسجن مدة سنة عن تهمة تهديد فتاة خليجية (مجني عليها) وإسناد أمور تخدش شرفها واعتبارها وحملها على ممارسة الدعارة مع آخرين ومع أطفال قصر، كما قضت بسجنه ستة شهر وتغريمه 150 ألف درهم، عن التهمة الثانية: وهي تحريض المجني عليها بالإكراه على ممارسة الفجور والدعارة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، كما قضت بسجنه شهرا عن التهمة الثالثة وهي: دخول بدون تصريح حساب المجني عليها الالكتروني ونسخ صورها الشخصية، وببراءة عن باقي التهم المنسوبة إليه ومصادرة هاتفه المحمول.

وأشارت لائحة اتهام النيابة العامة، إلى أن المتهم هدد المجني عليها من جنسية خليجية عبر احدى وسائل التواصل الاجتماعي بهاتفه المحمول بإسناد أمور خادشة لشرفها وحملها على القيام بممارسة أعمال الدعارة مع أطفال وإحضار قاصرات حتى يمارس الجنس معهم مقابل أجر مالي، كما قام المتهم بتحريض المجني عليها عبر احدى وسائل التواصل الاجتماعي على ممارسة الفجور والدعارة، كما دخل دون تصريح إلى حسابها لإلكتروني ونسخ صورها الشخصية.

وأضافت لائحة الاتهام أن المتهم أساء واستغل حساب المجني عليها ونسخ صورها الشخصية، كما أساء واستعل أجهزة الاتصالات وخدماتها في ازعاج المجني عليها، وحاز مواد إباحية وفيديوهات تخاطب غرائز الأطفال الجنسية وتزين لهم السلوكيات المخالفة للقانون، كما قام المتهم بالتحسين على المعصية والحض على ارتكابها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في أرواق القضية أن المتهم قام بإنشاء حسابات على برنامج <<سناب شاب>>، تحت أسماء متعددة منها حساب باسم دكتورة علاقات جنسية، وانتحل صفة فتاة لاستدراج ضحاياه، وقام عبر حسابه على سناب شات بإرسال طلب إضافة للمجني عليها وتواصل معها على أساس أنه فتاة، قبل أن تكتشف المجني عليها أنها تتواصل مع شاب.

وأضافت أوراق القضية أن المتهم قام بنسخ صورها الشخصية وهددها بإرسال صورها لأسرتها لفضحها، الأمر الذي أصابها بالخوف وجعلها تستجيب لرغابته وترسل له مقطع فيديو شخصي حتى يتوقف عن تهديدها.

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وأوضحت أوراق القضية أن المتهم طلب من المجني عليها تصوير مقاطع فيديو وهي تقيم علاقات جنسية مع آخرين ومع أطفال قصر مقابل أجر مالي إلا أنها رفضت طلبه وقامت بتقديم بلاغ لدى الجهات المختصة، حيث تم إجراء البحث والتحري عن صاحب الحساب الالكتروني وتبين أنه شاب خليجي يقيم في إحدى مناطق الدولة حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة وتم ضبطه ومصادرة الهواتف المضبوطة في ارتكاب الجريمة، وتمت إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه بشأن القضية ومنها إلى محكمة الجنايات.

وكان محامي الدفاع عن المتهم أشار خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، إلى عدم معقولية الواقعة استنادا على أن ما جاء في أقوال المجني عليها في التحقيقات أنها تمتلك حسابا في برنامج (سناب شات) وأن المتهم دخل حسابها وبدأ بالتعرف عليها وبعد مرور ثلاثة أيام طلب منها إحضار أطفال قصر لممارسة الجنس معهم مقابل مبالغ مالية، كما قام بنسخ صور لها وقام بتهديدها إن لم تستجيب لمطالبه.

وأضاف أن المجني عليها خافت من المتهم وأرسلت له مقطع فيديو شخصي لها، ومن ثم اختفى المتهم لمدة يومين ثم عاد وطلب منها ممارسة الجنس مع أطفال وتصوير الواقعة بالفيديو الأمر الذي دعاها لتقديم بلاغ لدى الجهات المختصة،

وأشار محامي الدفاع إلى أن الواقعة لا تتفق مع المنطق لأن المجني عليها هي من قامت بإرسال طلب إضافة للمتهم عبر برنامج <<سناب شات>>، كما قامت بإرسال مقطع لفيديو شخصي للمتهم، وتابع أن جميع أقوال المجني عليها في التحقيقات جاء مرسلة، وأن المتهم قام بالفعل بتهديدها عبر تقديم بلاغ ضدها لدى الجهات المختصة إن قامت بإرسال صورها الشخصية إليه مجددا كونها جريمة يعاقب عليها القانون، لافتا إلى انتفاء الركن المادي للجريمة وعدم وجود دليل قاطع على ارتكاب المتهم للتهم المنسوبة إليه، واعتصامه بالإنكار في مراحل الدعوى.