بلدية مدينة أبوظبي تحرر 56 إنذاراً خلال حملتها على الكرفانات في المواقع الإنشائية

دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع المقاولين والاستشاريين إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية كافة والالتزام بمعايير البيئة والصحة والسلامة الخاصــة بالكرفانات في المواقع الإنشائيـ، وذلك حفاظاً على سلامة العاملين بالمواقع وتقليل المخاطر الناتجــة عن الحرائق والمخاطر الآخرى التي يمكن أن تهددهم أثناء أدائهم أعمالهم.

جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية التي قامت بها البلدية واستمرت 5 أيام بالعديد من المناطق الواقعة في جزيرة أبوظبي وجزيرة الريم و مدينــة خليفـة ومدينة شخبوط ومدينة محمد بن زايد وشاطيء الراحـة، واستهدفت المواقـع الإنشائية قيد البناء والإنشاء للتأكد من مدى مطابقة الكرفانات للاشتراطات والمعايير المعمول بها في الإمارة .

تأتي هذه الحملة تعبيراً عن التزام بلدية مدينة أبوظبي بحماية حياة العمال وصون صحتهم وسلامتهم، والسعي نحو توفير بيئة عمل صحيـة وآمنة لهم والتأكد من تطبيق اشتراطاتها ومتطلباتها ومعايير البيئة والصحة والسلامة في قطاع البناء والإنشاء، حسب مواصفات مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنيــة.

شمات الحملة تفتيش 75 موقعاً إنشائياً ورصد العديد من المخالفات و حررت البلدية 4 مخالفات بحق المقاولين والاستشاريين، بالإضافة إلى توجيه 56 انذارا، وعدد من الملاحظات والتوجيهات بهدف تحسين وتأمين الكرفانات في مواقع العمل والتقيد بمتطلبات الصحة والسلامة.

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وأوضحت البلدية أنها سجلت خلال الحملة بعض المشاهدات التي رصدتها في المواقع الإنشائية على صعيد معايير البيئة والصحة والسلامة الخاصة مثل عدم تأمين نظام مكافحة الحرائق في الكرفانات و عدم وجود سجلات للتدريب على الإخلاء و عدم توفير قائمـة بضباط الإطفاء وفريق الطوارئ في المواقع الإنشائيـة ومخارج الطوارئ غير كافيـة، ونقاط التجمع موجودة في أماكن بعيده.