خبر صحفي لكرنفال وبازار ليالي حرير الطفولي والخيري والانساني بحدائق الحسين



ضمن منهاجها الهادف لاسعاد المجتمع الطفولي , أقامت مبادرة حرير الريادية للتنمية والتوعية المجتمعية بازاراً وكرنفالاً تحت مسمى ( كرنفال وبازار ليالي حرير الطفولي والخيري والانساني ) بحدائق الحسين للأيام الخميس والجمعة والسبت 29و30و31 من شهر آب , بحضور كبير من أبناء وبنات وسيدات المجتمع الأردني المشاركين في هذا الحدث الطفولي الراغب بتحقيق التكافل والتكاتف المجتمعي والتطوع الخيري لصالح جمع التبرعات لأطفال حرير من المرضى ومرضى السرطان بمستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال .

وتضمنت الاحتفالية التعريف بأهداف البازار ومشروع حرير مع الفنانة الفلسطينية سماهر سلامة ونهاد الدباس مع الاشارة الى أنّ الفنانة الفلسطينية سماهرسلامة شاركت كدعم معنوي وتطوع انساني , وتضمنت فعاليات المهرجان الفقرات الموسيقية والرقصات الشعبية الفلكلورية والأغاني الوطنية والقصائد الشعرية الطفولية والكاريكاتيرز وفقرة قص الشعر للتبرع به لصنع وحبك بواريك الشعرالخاصة بأطفال وطفلات مرضى السرطان وتوزيع الهدايا والشهادات التقديرية للمتبرعين بخصل الشعر التي سميت (جدولة الخير لونّها بالأمل) .

وعن تنظيم الاحتفالية تحدث مؤسس مبادرة حرير الريادية للتنمية والتوعية المجتمعية نهاد الدباس عن التحضيرات التي أجريت لتحقيق وانجاز هذا الحدث الطفولي والانساني والخيري , وتوعية المجتمع بضرورة الوقوف مع أطفال حرير من المرضى ومرضى السرطان بمستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال ومساندتهم والتخفيف من معاناتهم , ولجذب الانتباه الى أنّ حرير تسعى للوصول الى العالم العربي وتوسيع نطاق عملها الطفولي والانساني , موجهاً الشكر لجميع المساهمين وفي مقدمتهم أمانة عمان ووزارة الثقافة والشباب ووزارة الداخلية ووزارة السياحة والآثار ووزارة البلديات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم ومديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني ومديرية الدرك وموسيقى الدرك ومؤسسة الأيتام ووسائل الصحافة والاعلام والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي وقناة رؤيا ومجلة ليالينا وجميع الأفراد الحاصلين على متابعين على السوشيال ميديا , وشركة ابو غلوس اخوان درة الأردن للسيراميك والبورسلان , وجميع الشركات والجهات الداعمة والمتعاونة بالدعم اللوجستي .

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