انجاز عالمي جديد وجائزة فاز بها ال باتشينو من قبل : هند صبري اول عربية تفوز بال starlight cinema...



إختارت مؤسسة الصحفيات الايطاليات النجمة هند صبري لتفوز بجائزة starlight cinema award لهذا العام وهو الاختيار الذي بررته المنظمة بأنه نتيجة بموهبتها الكبيرة ومسيرتها الفنية الرائعة لتصبح هند أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة التي بدأت عام ٢٠١٤ وسيتم تسليمها يوم ٣ من سبتمبر القادم في تمام السادسة مساءا.

وفاز بها من قبل عدد كبير من النجوم العالميين أهمهم النجم العالمي ال باتشينو وفاز بها أيضا كل من , Al Pacino, Andrea Pallaoro, Moon So-ri, Matteo Garrone, Lina Wertmuller, Malgorzata Szumowska, Claudio Santamaria, Lou Castel, Milena Mancini, Donatella Finocchiaro, Giancarlo Giannini, Vinicio Marchioni, Alice Rohrwacher, Barbora Bobulova, Anita Caprioli, Isabella Ferrari, Anna Foglietta, Greta Scarano, Susanna Nicchiarelli.

وسيفوز بها هذا العام مع هند صبري كل من

Alfredo Castro, to Italian director Antonietta De Lillo and to ex Miss America Nina Davuluri, today a civil rights activist.

الجدير بالذكر أن هند تشارك حاليا ضمن فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته ال٧٦ كعضو لجنة تحكيم مسابقة العمل الاول التي تم استحداثها مؤخرا.

ولفتت الأنظار في حفل افتتاح المهرجان بارتدائها ثوبا من تصميم etro و ستايلست ياسمين عيسى وارتدت مجوهرات من بولجاري وحذاء من تصميم روجر فيفر و ماكياج لادريانا ماروزيلي وارماني بيوتي وتصفيف الشعر لادريانو ارجونديزو والحقيبة ل لوبوتان.

لتواصل هند إطلالاتها المختلفة والمتجددة من حدث لآخر

وتستمر الفنانة العربية حاليا في مشاهدة الأفلام المرشحة للقسم الذي تحكم فيه.

واكدت صبري انها تسعى لتكون خير سفيرة للفنانة والمرأة العربية في مثل هذا المحفل العالمي.

وستطير هند صبري من فينسيا لمدينة تورنتو الكندية للمشاركة في مهرجانها السينمائي المصنف ضمن أكبر خمسة مهرجانات بالعالم والعرض العالمي الأول لفيلمها التونسي نورا تحلم والذي يعرض في المسابقة الرسمية لقسم استكشاف. في الفترة من ٥ ل١٥ سبتمبر القادم.

نورا تحلم من إخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها.

وهو فيلم روائي طويل من بطولة هند صبري ولطفي العبدلي بمشاركة كل من حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف. "ومن إنتاج شركة بروباغندا -عماد مرزوق.

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وتلعب هند شخصية نورا بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، ونورا تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها لأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.

على صعيد أخر يواصل فيلمي الممر والفيل الأزرق تحقيق نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا خصوصا مع تجاوز الممر لحاجز ال٧٠ مليون جنيه ايرادات منذ عرضه وتحقيق الفيل الازرق ٢ الايرادات تجاوزت ال٩٠ مليون جنيه منذ بداية عرضه.