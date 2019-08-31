منتجع "ذا إتش بو فالون بيتش" يطلق عروض نهاية الصيف

عيشوا أجمل اللحظات هذا الصيف في منتجع "ذا إتش بو فالون بيتش"، الوجهة الاستوائية الفاخرة في جزر السيشل، والذي يقدم للعائلات والأصدقاء العطلة المثالية لقضاء آخر أيام الموسم، والاستمتاع بالمياه الزرقاء المتلألئة تحت أشعة الشمس.

يشتهر الصيف في منتجع "ذا إتش" بالشواطئ الخلابة، والمساحات الخضراء المورقة، ومغامرات تحت الماء، والأنشطة المائية الممتعة، والمأكولات اللذيذة، والمشروبات المنعشة، وعلاجات السبا المهدّئة وغيرها الكثير. ويقع المنتجع على بعد 4.5 ساعات من دبي، وهو الملاذ الفردوسي المثالي لتجربة ساحرة هذا الصيف.

يقدم منتجع "ذا إتش بو فالون بيتش" هذا الشهر خصم 25٪ للضيوف المقيمين لمدة لا تقل عن أربع ليال، ويشمل العرض بوفيه إفطار وعشاء مجاني في مطعم "فاسكو". وبما أنّ تناول الطعام يُعدّ جانباً رئيسياً من الإقامة في المنتجع، سيحصل الضيوف على خصم 25% على عشاء مكوّن من ثلاثة أطباق لشخصين. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة تذوق أشهى المأكولات البحرية على شاطئ البحر في مطعم "إيدن" أو الانغماس في الابتكارات الاستوائية لدى مطعم ومقهى "ترايدر فيكس" المشهور عالمياً.

كذلك عالم من الاسترخاء في انتظار الضيوف بمنتجع "سيشل" الصحي مع علاجين سبا جديدين لهذا الصيف. يتميز علاج سبا 42 (لشخصين) بتدليك مريح لمدة 60 دقيقة للأزواج تليها 60 دقيقة من الاسترخاء في الحدائق الجميلة الخاصة بغرف المنتجع الصحي، حيث سيستمتع الضيوف بزجاجة من المشروبات المميزة والمقبلات المختارة بعناية. كما يقدّم عرض ديو لوفرز ساعتين من التدريب الشخصي للضيوف لتعلّم كيفية القيام بتدليك لطيف لشريكهم. حيث سيقوم أحد مدربي التدليك ذوي الخبرة بتعليمهم كيفية استخدام حركات بسيطة وغير خطرة وذلك على شكل رقصات لسهولة تذكّرها.

يضم هذا المنتجع الفاخر مجموعة مميزة من 100 جناح وفيلا مع غرف مجهزة بتصميم فخم يعكس الطّابع السيشيلي. تضم فيلات غراند بيتش الفريدة من نوعها والمتاخمة للشاطئ، شرفة خاصة مع حوض سباحة كبير في الهواء الطلق ودش خارجي وكوخ للاسترخاء، مما يتيح للضيوف فرصة تمتيع أنظارهم بأجمل لوحات الطبيعة مع شروق الشمس وغروبها في الصيف. كما تجسد فيلات بيتش بول ملاذاً فاخراً مع حوض السباحة الخاص والتراس ومساحتها المنعزلة تماماً وتتيح وصولاً مباشراً إلى شاطئ "بو فالون". ويتاح للعائلات الكبيرة، الباحثة عن مساحات أكبر، خيار الإقامة في أكثر من فيلا شاطئية متصلة بيتش فيلا أو في أجنحة جونيور أو جاردن جونيور المتّصلة من الداخل.

تتنوع خيارات التسلية والأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق للعائلات لدى منتجع ذا إتش، بدءاً من الغطس لمشاهدة الشعاب المرجانية -على بعد مسافة 50 متر فقط من المنتجع- إلى لعب التنس أو المسير في المنتزه الطبيعي. وأما في المساء، ومع الطقس الدافئ المناسب، تكون الأجواء مثالية والسماء صافية لمراقبة النجوم، حيث يمكن للأهل المشاركة مع أطفالهم في محاولة رصد مجموعات النجوم الكبرى.

كما ينظم المنتجع الحائز على جوائز برامج تعليمية للحفاظ على الطبيعة، التي يمكن للأطفال والكبار تجربتها على حد سواء. حيث يمكن للصغار المشاركة في ورشة عمل لزراعة المرجان من أجل إعادة ترميم الشعاب المرجانية، أو الذهاب في رحلة استكشاف الأنواع الفريدة من النباتات والأشجار المحيطة بالمنتجع. يمكنهم أيضاً المشاركة في مختبر الزواحف لمعرفة المزيد عن الإجراءات التي يتّبعها المنتجع لحماية الحيوانات، أو صنع مجوهرات من كنوز الشاطئ.

وتنتظر الضيوف رحلة تذوق ممتازة عبر المطاعم والمقاهي السبعة في المنتجع. فكل وجبة في منتجع ذا إتش فريدة من نوعها بحيث تدغدغ الحواس في كل مرة. بدءاً من بوفيه الفطور الفخم في مطعم فاسكوس إلى عرض تيبانياكي الياباني لتحضير الطعام في مطعم سيشيما الأسطوري، أو عشاء فاخر لدى مطعم إيدن، كل وجبة هي ابتكار استثنائي على يد الطهاة البارعين في المنتجع.

وبما أنّ العطل مرادف للاسترخاء، فبينما يقضي الأطفال وقتاً ممتعاً خلال أنشطة المنتجع الفريدة، يمكن للأهل الباحثين عن تجارب الصفاء والسكينة أن يجدوا ما يلبي تفضيلاتهم في منتجع "سيشل" الصحي - الذي يحمل اسم الجزر الساحرة- حيث يختبرون باقةً مختارةً من العلاجات المميزة والتي يقوم فريق المعالجين المختصين بتطبيقها باستخدام أفضل التقنيات الغربية والشرقية وباتباع معايير علاجية متكاملة.

احتفلوا بآخر أيام الصيف في منتجع "ذا إتش بو فالون بيتش"، سيشل - المكان المثالي لقضاء وقت مميز مع العائلة وخوض تجربة ساحرة لا تُنسى.