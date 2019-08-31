"طرق دبي" وشركة كريم تطلقان رسمياً خدمة "هلا" للحجز الإلكتروني في الإمارة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي اليوم عن الإطلاق الرسمي للمشروع المشترك مع شركة كريم، والذي يأتي تحت مسمى "شركة هلا"، ويشكل مزجاً بين التقنيات العالمية المتقدمة والخبرة المهنية للهيئة بهذا القطاع، حيث يمكن للمتعاملين الحصول على مركبات الأجرة بكبسة زر على مستوى إمارة دبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم عقده بحضور أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بالهيئة، وباسل النحلاوي، المدير العام لمنطقة الخليج وباكستان في شركة كريم، وكليمينس دوتيرتر، الرئيس التنفيذي لشركة "هلا" وإبراهيم الحداد مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار بالهيئة عضو مجلس إدارة شركة هلا وعادل شاكري مدير إدارة التخطيط وإدارة الأعمال بالهيئة.

وعبر أحمد هاشم بهروزيان، عن اعتزازه بالإطلاق الرسمي لشركة "هلا"، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس التزام الهيئة بتوجهات وطموحات حكومة دبي الرشيدة في التحول الرقمي في جميع الخدمات، وخاصة في مجال التنقل في إمارة دبي، موضحاً أن الهدف من الشراكة مع شركة كريم هو تطوير قطاع مركبات الأجرة في دبي من حيث سهولة الحصول على المركبات عبر حجزها إلكترونياً، مما يساعد الهيئة على تحقيق التكامل بين منظومة وسائل النقل المختلفة.

وقال: إن تأسيس الشراكة مع شركة كريم للحجز الإلكتروني تم على عدة مراحل، أولها كان في شهر ديسمبر 2018 بحضور سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، ومسؤولي شركة كريم، وفي شهر يوليو الماضي من العام الجاري تم إطلاق العلامة التجارية للشراكة مع شركة كريم تحت مسمى "هلا"، وإنه بعد ذلك تم التشغيل التجريبي لخدمة الحجز الإلكتروني لـ 2000 مركبة أجرة في دبي للمتعاملين عبر التطبيق الذكي لشركة كريم، والآن سوف يكون التشغيل الرسمي على 5 آلاف و500 مركبة أجرة، وإنه تم توقيع عقود بين "هلا" وشركات الامتياز لمركبات الأجرة في دبي وعددها 7 شركات لتنفيذ مرحلة التشغيل التجريبي، مشيراً إلى أنه تم ربط نظام الحجز الإلكتروني لشركة كريم مع أنظمة هيئة الطرق والمواصلات ذات الصلة بإدارة مركبات الأجرة، إلى جانب تدريب السائقين على كيفية تلقي طلبات الحجز الإلكتروني من المتعاملين، كما تم تعريفهم بالمفاهيم الجديدة ذات العلاقة بهذه الخدمة كونها خدمة متطورة.

ومن جانبه، قال باسل النحلاوي: "نشعر بسعادة تجاه الإطلاق الرسمي لشركة هلا اليوم، والذي يشكل محطة مهمة في هذه الصناعة تتضافر فيها جهود القطاعين الحكومي والخاص لتوفير تقنيات الحجز الإلكتروني في جميع مركبات الأجرة، وبالتالي سيكون بمقدور المقيمين والزوار في دبي التعرف إلى مركبة تاكسي دبي الأقرب إليهم والمتاحة للحجز، علاوة على معرفة التعرفة والمدة التقريبية للرحلة قبل حجز المركبة، وإن الخدمة تتيح ربط بطاقة الاعتماد للمتعامل بتطبيق كريم من أجل دفع تعرفة الأجرة بلا عناء.

فيما قال كليمينس دوتيرتر: "إن إطلاق "هلا" الرسمي مرّ بخطوات ومراحل تمهيدية وتجريبية، وباعتقادنا أن إتاحة الفرصة لتسخير وتعزيز القوة التقنية لشركة كريم لإثراء تاكسي دبي تحت مظلة هيئة الطرق والمواصلات، ينطوي على نقلة نوعية، ولا يتوقف دور "هلا" على إحداث تغيير كبير في أسلوب حجز مركبات الأجرة بدبي، بل إنها تسعى للدفع بمسيرة التنقل في دبي والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وإن تعمل الشركة في نفس الوقت على إتاحة الفرصة للسائقين الذين نفخر بتسميتهم "القبطان" لتنفيذ الرؤية التي رسمناها لـ هلا بأن تكون رديفة للتنقل الذكي".

جدير بالذكر أن تعرفة فتح الخط في مركبات تاكسي دبي تتراوح من 8 دراهم في الأوقات العادية، إلى 9 دراهم أثناء الليل، و12 درهماً في ساعات الذروة، وتكثف هلا جهودها للارتقاء بحجم اسطولها المشمول بتطبيق كريم ليصل الى 5,500 مركبة بحلول منتصف سبتمبر المقبل، وهذا ما يشكل حوالي 50% من إجمالي اسطول تاكسي دبي، ونهدف خلال الأشهر المقبلة إلى تخفيض الوقت التقريبي لوصول المركبة للعميل إلى أقل من خمسة دقائق في المتوسط.