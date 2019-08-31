رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ملك ماليزيا باليوم الوطني

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دولة الدكتور مهاتير بن محمد رئيس وزراء ماليزيا بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

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