فرحة موسم العودة الى المدرسة مع "حول الإمارات"

مثل كل سنة يأتي موسم العودة الى المدرسة إيذاناً بانتهاء فصل الصيف، وما يرافق ذلك من مشاعر متناقدة لدى الاطفال، فعلى الأهل تحويل هذه العودة الى فرحة، ممكن الحصول علبها من خلال مشتريات بسيطة مثل حقائب الظهر و حقائب الأكل التى تحمل صور أبطالهم المفضلة، القرطاسية الملونة بتصاميم جديدة وقوارير المياه بأحجامها وألوانها المتعددة، دعي أطفالك يختارون متعلقاتهم فهم يستحقون أن يكونوا في العام الجديد بمظهر جديد ومنتعشين.

كذلك جهزي لأطفالك في هذا للعام الدراسي الجديد منزلك. فالدراسة يمكن أن تكون ممتعة عندما تكون في المكان المناسب. قومي بإنشاء زوايا خاصة تساعدهم على التركيز والقيام بواجباتهم المدرسية. فموسم العودة إلى المدرسة لا يجب أن يكون زكرى ينفر منها الاطفال أنما فرحة اللقاء مجدداً مع الأصدقاء من بعد حين.

و بهذه المناسبة يقدم "حول الإمارات"، مجموعة مختارة من المنتجات تشمل مستلزمات موسم العودة إلى المدرسة . وتشمل المنتجات التي تقدمها "حول الإمارات للمفروشات" مجموعة كبيرة من و الإكسسوارات المفروشات تم اختيارها لتناسب احتياجات أذواق مختلف العملاء . و تقوم "حول الإمارات للمفروشات" بإستيراد منتجاتها من دول مثل تركيا ، ومصر ، والولايات المتحدة الأمريكية ، وفيتنام ، وتايوان ، وماليزيا ، والصين ،إيطاليا، ألمانيا والهند ، لتقدم منتجات ذات أفضل جودة من جميع أنحاء العالم في المنطقة.

تتوفر مجموعة موسم العودة إلى المدرسة في مختلف صالات عرض "حول الإمارات" . كما يمكنكم زيارة المتجر الإلكتروني والتطبيق الذكي لكل من يشاء الاستفادة من العروض المميزة ومفاجآت التسوق. التطبيق الذكي من "حول الإمارات للمفروشات" متوفر للأجهزة بنظام "أندرويد" ونظام "آبل" عبر IOS ومتجر "غوغل بلاي".

تفضل بزيارة صالات عرض "حول الإمارات"، أو موقعها الإلكتروني لتجد كل ما يناسب منزلك ويسعد أسرتك خلال عيد الأضحى المبارك أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.panemirates.com

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"حول الإمارات للمفروشات المنزلية"

"حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، والوجهة الأكثر تفضيلاً للأثاث المنزلي، تستمر في ابتكار المنتجات وعروض الخدمة، كما تواصل تأكيد أنها توأم معاني السهولة والأسلوب المعاصر والراحة، في ما خص أفكار الديكورات المنزلية، منذ 26 عاماً. حالياً، تمتلك "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" 19 صالة عرض على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي، مع خطط مستقبلية للتوسع وأفتتاح 5 صالات عرض إضافية في هذا العام.

وتفخر "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" بقدرتها على تقديم تشكيلاتها الجديدة بصورةٍ متواصلة، تجمع بكفاءة بين المروحة الواسعة من الأسعار والتنويع الغني في التصاميم.

عندما تحتاج قريباً إلى إعادة ترتيب ديكور بيتك، أو حين تجذب نظرك واحدة من قطع تشكيلاتنا، فقط قم بالتوجه إلى فريق الخبراء لدى "حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، ليزودوك، من خلال خبرتهم، بكل ما تريد معرفته. مع وعد "حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، كن على ثقةٍ كاملة بأنك تحصل على القيمة الحقيقية لما تشتريه.

تقع صالات عرض "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" في المواقع التالية":

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي، البرشا، شارع أم سقيم

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي، مزهر, شارع الخرطوم, بجانب محطة أينوك

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي فستيفال سيتي، طابق الميزانين

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي، المدينة مول، القصيص، الطابق الثاني

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي، طريق المطار القديم، زاوية شارع الفلاح، مقابل بنك دبي الإمارات الوطني

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي، الشهامة، "ديرفيلد مول"، الطابق الثالث

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي، "مول المركز التجاري العالمي"، الطابق الأول

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": ‏الشارقة، صالة العرض في الوحدة، خلف صالة عرض تويوتا

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": العين، منطقة المعترض، دوار الجبل

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": ‏راس الخيمة، الحمرا مول، الطابق الأول

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": ‏الفجيرة، شارع محمد بن مطر

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": السعودية، الرياض، مخرج الجزيرة، سوق شرق، المخرج 17

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": سلطنة عُمان، مسقط، منطقة الخوير، زاخر مول

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": سلطنة عُمان، مسقط، الحيل الشمالي- طريق الخدمات

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": سلطنة عُمان، صلالة

الفروع المعلنة في خطة التوسع

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي ، مركز برجمان

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي ، كابيتال مول ، المصفح ، أبوظبي

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي ، سيتي لاند

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي فستيفال سيتي

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي فستيفال بلازا