"فريديز فروزن كاسترد وستيك برغر" تحتفل بالعودة إلى المدارس

مع انطلاق موسم التسوق إيذانًا بالعودة إلى المدارس، تقدم إليكم سلسلة مطاعم "فريديز فروزن كاسترد وستيك برغر" الأمريكية المفضلة لدى العائلات عرض توفير مميز احتفالاً منها بهذه المناسبة.

ويمكن للأطفال تناول الطعام مجانًا من الآن وحتى 7 سبتمبر في مطعم "فريديز فروزن كاسترد وستيك برغر" في مول الإمارات.

فبإمكانكم الآن الحصول على وجبة أطفال مجانية عند طلب وجبة "كومبو" المفضلة لديكم من فريديز.

وتعتبر مطاعم فريديز من مطاعم البرغر القليلة التي توجد لديها قائمة مخصصة للأطفال، والذين يمكنهم الاختيار من بين خمس وجبات مختلفة مستوحاة من أفكار وجبات العشاء في فترة الخمسينات، ومن بينها برغر شرائح اللحم اللذيذة أو وجبة الهوت دوج أو شطائر الجبن المشوية أو أصابع الدجاج المقرمشة. وتشمل الوجبات أيضًا البطاطا النحيفة المقلية ومشروبًا من اختياركم.

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ومن الأمور المحببة للأطفال كذلك في مطاعم فريديز أن بإمكانهم إعداد أطباقهم الخاصة من المثلجات أو مخفوق الحليب، وذلك بالاختيار من بين 19 إضافة ومزيج مختلف، من بينها الحلوى الجيلاتينية وقطع البراوني وصلصة الكراميل وكيك الشوكولاتة وزبدة الفول السوداني.

تأسست سلسلة مطاعم فريديز في عام 2002 بالشراكة بين سكوت ريدلر والأخوين بيل وراندي سايمون ووالدهما فريدي سايمون، وفكرتها مستوحاة من فترة الخمسينات التي كان التركيز فيها منصبًا على الوجبات عالية الجودة المطهوة حسب الطلب والتي تجمع الأهل والأصدقاء في بيئة مليئة بالود والمحبة، وتشتهر السلسلة بالجودة العالية والخدمة المميزة للعملاء.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم متابعة مطاعم "فريديز" في الإمارات العربية المتحدة عبر موقعها الإلكتروني وإنستجرام وفيسبوك.