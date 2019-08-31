مسابقة تحدّي الطين تحط الرحال في أبوظبي لأول مرة في أكتوبر المقبل

استعدوا يا سكان أبوظبي! فمدينتكم ستستضيف في أكتوبر المقبل وللمرة الأولى في تاريخها مسابقة "تحدّي الطين" الشهيرة عالمياً التي يتنافس المشاركون فيها لتخطي الحواجز والعقبات الطينية. سارعوا بالحصول على التذاكر عبر الموقع الإلكتروني www.toughmudder.ae واستفيدوا من خصومات خاصة على الحجوزات المبكرة حتى 31 أغسطس 2019.

وستشهد العاصمة الإماراتية يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 يوماً زاخراً بالتحدي والمغامرة لاجتياز سباقات تخطي الحواجز الطينية ضمن فعاليات "تحدّي الطين" التي تستضيفها جزيرة الحديريات الترفيهية المصممة خصيصاً لإقامة الأحداث الرياضية، علماً أن هذا المسابقة ستقدم للمشاركين أفضل ما في العالم من التحديات والعقبات.

وتقدّم مسابقات "تحدّي الطين" التي تختبرون خلالها قوتكم وصلابتكم في جو يرسم البسمة على وجوه الجميع، مجموعةً من التحديات الجماعية الرائعة التي تشارك فيها فرقٌ من كافة الأعمار في إطار أربعة مسارات مختلفة.

ويمكن للمشاركين الاختيار من بين سباق "تحدّي الطين-5 كيلومتر" الذي يضم أكثر من 13 عقبة مختلفة على مسافة 5 كيلومتر، وسباق "تحدّي الطين الكلاسيكي" الذي يشمل ما يزيد عن 25 من العوائق الصعبة بطول 10 كيلومترات، وتحدّي ’تافر مادر‘ الذي يُعتبر إضافةً جديدة كلياً إلى قائمة المنافسات لهذا العام، حيث سيُقام على مسار "تحدي الطين الكلاسيكي" مع تخصيص الجوائز للمُتبارين الذين يختتمون التحدي بأسرع وقتٍ ممكن. إلى جانب ذلك، يمكن للأطفال واليافعين بين عمر 7-13 عاماً المشاركة في "تحدي الطين المصغّر" الذي يمتد لمسافة 1.6 كيلومتر.

يقدّم "تحدّي الطين" الذي تنظمه شركة ’سابكو للرياضة‘ بالتعاون مع شركة ’تاف مادر‘ تحديات صعبة لاجتياز الحواجز الطينية، وهدفه ترسيخ قيم الشجاعة والإنجازات الشخصيّة، والمرح وروح الفريق في آن معاً. ويشمل هذا التحدي منافسات متنوعة تم تصميمها خصيصاً لعُشّاق منافسات اللياقة البدنية وأجواء المغامرات الحماسيّة وأولئك الذي يتطلّعون لخوض سلسلةٍ من التحدّيات الجديدة هذا الصيف أو يرغبون بالاشتراك مع فريقٍ من الأصدقاء والمتبارين في مسابقات "تحدي الطين" في جميع أنحاء العالم.

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وبالنسبة إلى مُنافسات هذا العام، سيشتمل "تحدي الطين" في الإمارات على عوائق وتحديات جديدة ومبتكرة تشمل تحدّي ’بلاك ويدو‘ الذي يضم سلسلة من الحبال المشدودة والطويلة المُعلّقة فوق الماء بارتفاع 30 قدماً؛ وتحدّي ’ليب أوف فيث‘ الذي يستدعي من المُشاركين تجاوز حفرة مملوءة بالماء بعمق 6 أقدام، ومن ثم التعلق بشبكة الحبال دون السقوط. وستكون تحديات ’بيراميد سكيم‘ و’ماد مايل‘ و’إيفرست 2.0‘ من بين العقبات المُميّزة التي ستعزز أجواء التشويق والحماس لدى المُشاركين.

وبهذه المناسبة، قال السيد نِك كارترايت، من شركة ’سابكو للرياضة‘: "تعود منافسات "تحدّي الطين" مرةً أخرى خلال الموسم الشتوي، ونشعر بسعادةٍ كبير لتنظيم هذا السباق في أبوظبي للمرة الأولى. وستقدم المسابقة عقبات وحواجز لم نشهد لها مثيلاً من قبل وستكون مسارات السباقات التي تستضيفها جزيرة الحديريات على أهبة الاستعداد لاستقبال المتسابقين بتحدياتٍ فريدةٍ من نوعها. ونصيحتي للجميع، سارعوا بترتيب الفرق وابدؤوا التدريب ولا تفوتوا فرصة المشاركة في هذا الحدث".

للمزيد من المعلومات، أو للتسجيل للمشاركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://toughmudder.ae/

يقام "تحدي الطين" الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ونادي ’جولدز جيم‘ و’جست بلاي‘ و’فوتورو‘ و’ماي دبي‘ وفنادق ومنتجعات ’جنّة‘ و’أدفنتشر إتش كيو‘ وإذاعة ’دبي 92‘ و’لايف بالانس‘.

