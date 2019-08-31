كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف هيمنت الإمارات على خط إنشاء الفنادق هذا العام؟

استمرت دولة الإمارات في الهيمنة على خط أنابيب إنشاء الفنادق في الشرق الأوسط في يوليو، وفقًا لأرقام جديدة من المحللين في STR.

وأظهرت بيانات خط أنابيب فنادق STR في يوليو 427 مشروعًا تمثل 123.742 غرفة قيد الإنشاء في الشرق الأوسط.

ومن بينها، احتلت دولة الإمارات 54.438 غرفة، أي ما يمثل 31.8 بالمائة من المعروض الحالي للسوق، تليها المملكة العربية السعودية بـ 41.207 غرفة.

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كما احتلت سلطنة عمان مكانة بارزة في قائمة بناء الفنادق، حيث حصلت على 4589 غرفة، أي ما يقرب من ربع سوقها الحالي.

ويمثل إجمالي منطقة الشرق الأوسط زيادة بنسبة 2.1% على أساس سنوي في عدد الغرف في المرحلة الأخيرة من خط أنابيب التطوير.

وأبلغت المنطقة عن 30.240 غرفة إضافية في مرحلة التخطيط النهائي و 45.948 غرفة قيد التخطيط والإنشاء، بحسب أريبيان بيزنس.