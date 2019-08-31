كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل لا تزال هونغ كونغ آمنة للتجار من الإمارات رغم الاحتجاجات؟

قال مسؤول كبير في مجلس تنمية التجارة مع هونغ كونغ (HKTDC) في دبي إن هونغ كونغ آمنة للتجار والمشترين من دولة الإمارات الذين يتوجهون إلى المركز المالي الآسيوي لأغراض تجارية على الرغم من الاحتجاجات التي تحدث في بعض المناطق.

وأضاف دانييل لام “في الوقت الحالي، أستطيع أن أرى أن هناك مواجهات في هونغ كونغ، ولكنها تقتصر على مناطق معينة؛ فهي ليست منتشرة على نطاق واسع. وشبكات النقل الرئيسية لا تتأثر وبالتالي يمكن للمشترين الدوليين السفر إلى هونغ كونغ دون أية متاعب. في HKTDC، نراقب الموقف عن كثب ونتواصل مع المشترين. في الوقت الحالي، أصبح الوضع آمنًا هناك.”

وتابع المسؤول “في الاحتجاجات الأخيرة التي تم تنظيمها مؤخرًا، تلقينا بعض الاستفسارات من المشترين والعارضين حول السفر إلى هونغ كونغ. لكن جميع المعارض في شهري يوليو وأغسطس أقيمت بسلاسة. وجذب معرض الكتاب ما يقرب من مليون زائر، بما في ذلك العارضن من الخارج”.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في منتصف يونيو بعد تقديم مشروع قانون تسليم المجرمين، والذي يسمح بإرسال المتهمين إلى الصين لمحاكمتهم. ولكن تم تعليق مشروع القانون، لكن الاحتجاجات تطورت الآن إلى مطالب بمزيد من الديمقراطية.

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واستضاف HKTDC حوالي 30 معرضًا استقطبت 39000 عارض وأكثر من 770،000 زائر من جميع أنحاء العالم في 2018-19. وشجع لام جميع المشترين والموزعين وتجار التجزئة من الإمارات على زيارة هونغ كونغ للحصول على المصادر.

وأضاف “لا تزال الأساسيات الاقتصادية لهونغ كونغ قوية. لدينا مكان جيد للقيام بأعمال تجارية مع التدفق الحر لرأس المال والسفر لجذب الأعمال”.

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الإمارات وهونغ كونغ 4.6 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019. وكانت الإمارات في المرتبة الرابعة عشرة بين أسواق التصدير مع هونغ كونغ بقيمة إجمالية بلغت 2.74 مليار دولار وأكبر 17 مصدر للواردات بقيمة 1.86 مليار دولار.

ويتوقع لام أن تصل التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار هذا العام، كما كانت تقريبا في العام الماضي، بحسب خليج تايمز.