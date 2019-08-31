كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تشارك في تحدي Tud Mudder القادم في أبوظبي؟

سيقام سباق دورة العقبات المشهور عالمياً Tud Mudder في أبو ظبي للمرة الأولى يوم الجمعة 11 أكتوبر، وأصبحت التذاكر متوفرة الآن على الموقع www.toughmudder.ae.

أقيم الحدث لأول مرة في دبي في ديسمبر 2018، قبل أن يعود إلى رأس الخيمة في مارس. مثل الإصدارات السابقة، سيكون سباق أبو ظبي مليئًا بالعقبات الشاقة والتحديات الشاقة.

وتشمل التحديات Black Widow، وهي عبارة عن سلسلة مكونة من 30 حبلًا مشدودًا فوق الماء، و Leap of Faith، حيث يتعين على ‘المشاركين’ تسلق شبكة، و The Mud Mile، وهو سباق يشمل على الخوض في خنادق ملطخة بالطين، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وقال نيك كارترايت من المنظمين “سابكو سبورتس”: “لقد عاد تود مودر لموسم الشتاء ولا يمكننا أن نكون أكثر حماسة لإدارة هذا الحدث في أبوظبي لأول مرة”.

تفاصيل الحدث

Mini Mudder : لمسافة 1.6 كم ، العمر 5-13. 100 درهم

Tud Mudder 5km، العمر 14+. 350 درهم

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Tud Mudder Classic لعمر أكثر من 14 عام، 10-12 كم. 400 درهم

Tud Mudder: لمساقة 10-12 كم ولعمر أكثر من 14 عام. 500 درهم.

يجب أن يرافق المتسابقين الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا شخص بالغ مشارك يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر.

لمزيد من المعلومات والتسجيل وشراء التذاكر، يمكن زيارة الموقع: www.toughmudder.ae