كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ملجأ في أبوظبي يساعد 600 حيوان أليف سنوياً

حيث ملجأ أبوظبي للحيوانات الأليفة – أقدم مركز للقطط والكلاب المهجورة في العاصمة يديره مستشفى أبوظبي للصقور- السكان على تربية وتبني الحيوانات الأليفة

وقال مسؤول في المركز إن الصحة والرفاهية لحيوانات الشوارع والحيوانات الضالة هي الهدف الأساسي في الملجأ، حيث يتم تطعيم الحيوانات الأليفة وتهيئتها للتبني، ويساعد في العثور على مالك جديد لنحو 600 من الحيوانات الأليف سنوياً.

وقالت صفية محمد من مستشفى أبوظبي للصقور خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (أديكس) “عندما أنشئ في أبريل من عام 2010، كان أول مأوى للحيوانات في أبو ظبي، ويحضر مركز إدارة النفايات – أبوظبي (تداول) لنا القطط الضالة والكلاب الضالة، ونحن نقوم بفحص هذه الحيوانات ورعايتها”.

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وأضافت “نقوم فيما بعد بوضع رقاقات دقيقة عليها، مما يساعد على تحديد الهوية أثناء التبني. إن الرقاقة الدقيقة هي علامة على أن الحيوان المعين قد خضع لبرنامج التأهيل”.

وتساعد الرقاقة المكونة من 15 رقمًا في التعرف على الحيوانات الأليفة في حالة هروبها أو سرقتها. ومنذ إنشائه يشهد المأوى زيادة في عدد الحيوانات. وقالت صفية “لدينا أكثر من 600 عملية تبني في المتوسط. وفي العام الماضي بلغ عدد المنازل الجديدة 630 منزلًا للقطط والكلاب”.

ويوفر مركز رعاية الحيوانات الأليفة في المستشفى خدمات العلاج والتطعيم والرعاية الصحية لجميع القطط والكلاب. ويستقبل المركز 10000 حيوان سنويًا للعلاج والتطعيم. ويوجد مختبر على أحدث طراز حيث يتم إجراء 75000 اختبار سنويًا، بحسب خليج تايمز.