كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تُقارن طيران الإمارات دولياً من حيث تأجيل وإلغاء الرحلات؟

تم تصنيف طيران الإمارات بين أكثر شركات الطيران موثوقية في العالم، حيث وصلت حوالي 85 بالمائة من رحلاتها دون تأخير ، وفقًا لتقرير جديد.

وأظهرت الأبحاث التي أجرتها شركة Get Going للتأمين على السفر أن طيران الإمارات احتلت المرتبة السادسة عالمياً، بينما حققت أيضًا علامة 10 من أصل 10 في فئة السلامة.

وقال التقرير إن 15.17 في المئة من رحلات طيران الإمارات تأخرت بينما ألغت 0.23 في المئة فقط من الرحلات الجوية ، وهي أقل الرحلات الجوية بين جميع شركات الطيران، وكان متوسط ​​فترة الانتظار فيها 37 دقيقة.

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وجاءت الخطوط الجوية اليابانية، التي تشغل 126 خطًا محليًا و 54 خطًا دوليًا، في المرتبة الأولى، حيث تم تأجيل 10.54 بالمائة من الرحلات الجوية وإلغاء 1.05 بالمائة من الرحلات خلال شهر نوفمبر. في حين جاءت KLM Cityhopper ومقرها هولندا وأكبر شركة طيران في الهند، IndiGo، في المرتبتين الثانية والثالثة.

وكشف التقرير أن Frontier Airlines التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها كانت أقل خطوط الطيران موثوقية حيث تم إلغاء 30.64 في المائة من الرحلات الجوية وبمتوسط ​​تأخير لأكثر من ساعة.

وأخذ التقرير خمسة عوامل أساسية في الاعتبار، بما في ذلك نسبة الرحلات المتأخرة ومتوسط ​​وقت انتظار التأخير ونسبة الرحلات الملغاة وترتيبات السلامة وتصنيف العملاء، بحسب أريبيان بيزنس.