الامارات | «طرق دبي»: إطلاق خط ليلي جديد للحافلات غداً.. وتحسين الخدمة في 11 خطاً آخر

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي»: إطلاق خط ليلي جديد للحافلات غداً.. وتحسين الخدمة في 11 خطاً آخر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، أنها ستطلق غداً الأحد، الأول من سبتمبر، خطاً ليلياً جديداً للحافلات العامة داخل إمارة دبي، وستجري تحسينات على الخدمة في 11 خطاً آخر، وذلك لتعزيز شبكة الحافلات العامة في الإمارة.

وأكّدَت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أن الخط الجديد الذي أطلق عليه N30، سينطلق من محطة المدينة العالمية سوق التنين 2 ليصل إلى مبنى مطار دبي الدولي 2 عبر محطة مترو الراشدية، وسيكون توقيت هذا الخط من الساعة 10:00 مساءً وحتى الساعة 5:00 صباح اليوم التالي.

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وستجري الهيئة كذلك ابتداءً من التاريخ ذاته تحسينات على 11 خطاً أخرى، وهي: (11A)، (24)، (34)، (50)، (56)، (95)، (95A) (96)، (F53) (X25) و(N55)، وأن التحسينات تتمثل بتطوير زمن مواعيد رحلات هذه الخطوط، ويُذكر أن خط (N55) هو خط ليلي أيضاً.

وأوضحت الهيئة أنها تحرص دائماً على توسيع وتطوير شبكة الحافلات العامة، وتعمل باستمرار على تعزيزها لتصبح أكثر تكاملاً مع وسائل المواصلات العامة الأخرى، التي تشمل المترو والترام ووسائل النقل البحري، وذلك بهدف جعل هذه الوسائل الحديثة الخيار الأمثل للتنقل في إمارة دبي.