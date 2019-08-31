حمدان بن زايد: عام ازدهار نستلهم منه قيم الإخاء

أبوظبي (الاتحاد) هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وشعب الإمارات والأمة الإسلامية جمعاء، بحلول العام الهجري الجديد، سائلا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة، وأن يديم نعمة الأمن والأمان والازدهار على الإمارات. وقال سموه في تغريدة بـ «تويتر»: «مع حلول العام الهجري الجديد نبارك لصاحب السمو رئيس الدولة ونائبه وولي عهده والحكام وشعب الإمارات والأمة الإسلامية جمعاء العام الجديد، مستلهمين في هذه المناسبة قيم التسامح والإخاء، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والازدهار لدولتنا».

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