محمد بن راشد: كل عام وبلادي بخير والمسلمون في إخاء

أبوظبي (الاتحاد) تقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتهنئة لجميع المسلمين والعالم الإسلامي بحلول العام الهجري الجديد، معرباً عن تمنياته بدوام الرخاء للإمارات العربية المتحدة، وتعايش المسلمين كافة في تسامح وإخاء، وقال سموه في تغريدة بـ«تويتر»: «عام هجري جديد.. وقيم إسلامية وإنسانية متجددة مع ذكرى الهجرة الشريفة.. هجرة البدايات العظيمة في تاريخنا.. هجرة رسخت بداية تاريخنا الإسلامي الذي أشرق بقيم العلم والمعرفة والتسامح على البشرية جمعاء.. كل عام وبلادي في رخاء.. والمسلمين جميعاً في تسامح وإخاء».

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