ولي عهد أبوظبي: متفائلون بعام يسوده التسامح والمحبة والتعايش

أبوظبي(الاتحاد) هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة شعب الإمارات والأمة الإسلامية والعالم أجمع، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وأعرب سموه عن التفاؤل بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش. وقال سموه في تغريدة بـ«تويتر»: «نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441.. ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع.. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش».

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