هزاع بن زايد: أمنيات بالخير والسلام للعالم

أبوظبي(الاتحاد) تقدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بالتهاني والتبريكات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، سائلاً المولى عز وجل أن يعم السلام والتسامح ربوع العالم، وأن يعيده على الإمارات، قيادة وشعباً بالخير والمزيد من الإنجاز والازدهار والتقدم والرقي. وقال سموه في تغريدة بـ«تويتر»: «أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة رأس السنة الهجرية، سائلين المولى عز وجل أن يعم الخير والسلام والتسامح ربوع العالم، وكل عام هجري جديد، والإمارات قيادة وشعباً بخير، ومزيد من الإنجاز والازدهار والتقدم والرقي، وأن يعيده باليمن والبركات».

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