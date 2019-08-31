المنصوري والنيادي يكملان الاختبارات النهائية في مركز يوري غاغارين

دبي (الاتحاد)

أكمل الطاقمان الرئيس والاحتياطي لمهمة 25 سبتمبر إلى محطة الفضاء الدولية، ومن ضمنهم هزاع المنصوري، وسلطان النيادي الاختبارات النهائية في مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء في مدينة النجوم بموسكو. وقد بدأ رائدا الفضاء الإماراتيان تدريباتهما في الثالث من سبتمبر عام 2018 لمهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في مركز يوري غاغارين. وتُعد هذه الاختبارات المرحلة الأخيرة من رحلة رواد الفضاء في مدينة النجوم، وهي تتويج لجهودهما في التدريبات التي خاضاها.

استمرت الاختبارات لمدة يومين خضع خلالها الطاقمان الرئيس، والذي يضم هزاع المنصوري، وأوليج سكريبوشكا، وجيسيكا مير، والطاقم البديل، والذي يضم سلطان النيادي، ورائدي الفضاء سيرغي ريزيكوف، وتوماس مارشبيرن، على اختبارات على القسم الروسي من محطة الفضاء الدولية وعلى الحالات الطارئة التي قد تحدث على متن المحطة. وعلى مركبة السويوز، وعلى الحالات الطارئة التي قد تحصل خلال الإقلاع والهبوط.

بدأت الاختبارات في اليومين الأول والثاني بتوجه الرواد لتحية المسؤولين من مركز التدريب قبل اختيار سيناريوهات الاختبار، وتكون السيناريوهات في مظاريف مغلقة يقوم كل رائد فضاء بسحب واحدة منها. تستمر الاختبارات لأكثر من ست ساعات يومياً، ويتم اختبار كل طاقم على حدة.