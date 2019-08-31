محمد الشرقي يحضر زفاف أنجال عبدالله الشرقي وعلي النون

الفجيرة (وام)

حضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ عبدالله سرور سيف الشرقي بمناسبة زفاف نجليه الشيخ خليفة إلى كريمة سعيد بن سعيد الحمودي، والشيخ «سيف» إلى كريمة المرحوم سيف بن عبد الله الحمودي، وذلك في قاعة خليفة بالفجيرة.

وهنأ سموه العريسين، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة، مكللة بالنجاح والتوفيق.

حضر الحفل إلى جانب سموه، الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية، وعدد من الشيوخ، إلى جانب سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ومديري المؤسسات والدوائر الحكومية وأعيان البلاد.

كما حضر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، حفل الاستقبال الذي أقامه علي أحمد خميس النون بمناسبة زفاف نجله «سلطان» إلى كريمة سليمان علي عبيد السلامي، وذلك بقاعة معارض بدبا الفجيرة. وهنأ سموه العريس، متمنياً له حياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق.

حضر الحفل إلى جانب سموه، الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية، وسالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من مديري المؤسسات والدوائر الحكومية وأعيان البلاد.