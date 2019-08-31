ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي

رأس الخيمة (وام) حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه علي سالم علي المري الشحي، بمناسبة زفاف نجله «هزاع» إلى كريمة المرحوم أحمد محمد سيود المري الشحي.

وحضر الحفل الذي أقيم بمركز رأس الخيمة للاحتفالات في منطقة السيح برأس الخيمة، الشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، ووجهاء القبائل، وعدد من المسؤولين والمدعوين والأهل والأقارب والأصدقاء.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العريس ووالده وأقارب العروسين بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وقدمت الفرقة الحربية مجموعة من الفنون التراثية والشعبية، ابتهاجاً بالمناسبة.

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