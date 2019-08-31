حاكم الفجيرة يأمر بتوفير متطلبات المواطنين

الفجيرة (وام) لبى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دعوة الدكتور محمد راشد الشحي إلى مأدبة الغداء التي أقامها على شرف سموه أمس في منزله بمنطقة قراط بمدينة الفجيرة.

والتقى صاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال تلبيته دعوة الغداء، أهالي المنطقة، واستمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم، وأمر بتوفير كل ما يلبي متطلبات المواطنين الحياتية، ويرتقي بمستوى معيشتهم. حضر المأدبة، الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد في إمارة الفجيرة، ومحمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، وعدد من المسؤولين وأعيان البلاد، ولفيف من أهالي المنطقة.

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