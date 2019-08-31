ولي عهد أم القيوين يعزي في وفاة راشد الغفلي

أم القيوين (وام) قدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، واجب العزاء في وفاة المغفور له راشد سالم الشاوي الغفلي.

وأعرب سموه، خلال زيارته خيمة العزاء، عصر أمس، في منطقة فلج المعلا، عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء ناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري في أم القيوين، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

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