تحسينـات بـ11 خطاً للمواصلات في دبي

دبي ( الاتحاد) أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن إطلاق خط ليلي جديد للحافلات العامة داخل الإمارة يوم الأحد الأول من سبتمبر، فضلا عن إجراء تحسينات على الخدمة في 11 خطاً أخرى وذلك لتعزيز شبكة الحافلات العامة في الإمارة.

وأكّدَت مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة أن الخط الجديد الذي أطلق عليه N30 سينطلق من محطة المدينة العالمية سوق التنين ‏‏2‏‏ ليصل إلى مبنى مطار دبي الدولي 2 عبر محطة مترو الراشدية، وسيكون توقيت عمله من الساعة 10:00 مساء وحتى 5:00 صباح اليوم التالي. وستقوم الهيئة كذلك ابتداء من التاريخ ذاته بإجراء تحسينات على ‏‏11 خطاً أخرى وهي /‏‏‏11A/‏‏‏/‏‏‏24/‏‏‏/‏‏‏34/‏‏‏/‏‏‏50/‏‏‏/‏‏‏56/‏‏‏/‏‏‏95/‏‏‏/‏‏‏95A/‏‏‏/‏‏‏96/‏‏‏/‏‏‏F53/‏‏‏/‏‏‏X25/‏‏‏ و/‏‏‏N55/‏‏‏ وأن التحسينات تتمثل بتطوير زمن مواعيد رحلات هذه الخطوط، علما أن خط/‏‏‏N55/‏‏‏ هو خط ليلي أيضا.

وأوضحت الهيئة أنها تحرص دائما على توسيع وتطوير شبكة الحافلات العامة وتعمل باستمرار على تعزيزها لتصبح أكثر تكاملا مع وسائل المواصلات العامة الأخرى، التي تشمل المترو والترام ووسائل النقل البحري، وذلك بهدف جعل هذه الوسائل الحديثة الخيار الأمثل للتنقل في الإمارة.

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