8 محاور يناقشها المؤتمر الدولي لجامعة الإمارات نوفمبر المقبل

دبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن تنظيم المؤتمر الدولي الخامس لكلية التربية في 4 و5 نوفمبر المقبل في مقرها في مدينة العين.

وسيتناول المؤتمر ثمانية محاور، هي الثقافة المدرسية، التغييرات الإصلاحية، الصفوف المبتكرة المبنية على نتائج البحوث العلمية، اتجاهات في تطوير البرامج والمناهج التعليمية، رخصة المعلم والاتجاهات الحديثة في مهنة التدريس، الإبداع والابتكار في بيئة التعليم المتنوع، التعليم العالي وأنظمة ضمان الجودة، التقنيات الإبداعية والمبتكرة في التعليم، والتقييم من أجل التعلم. كما ستتضمن فعاليات المؤتمر عرض البحوث العلمية ومناقشتها، وورش عمل، وعرض الملصقات العلمية، وجلسات نقاشية.

وحددت إدارة المؤتمر عدة معايير لقبول البحوث العلمية وأوراق العمل من المشاركين، منها ألا يزيد ملخص البحث عن 300 كلمة ليتم قبوله للعرض في المؤتمر، وأن يوافق الملخص محور المؤتمر ويتبع منهجية البحث العلمي، وألا يكون منشوراً أو تمّ عرضه في مؤتمر سابق، وألا تتجاوز عدد الصفحات 15 صفحة.

وستعمل اللجنة العلمية للمؤتمر على تقييم المشاركات والردّ بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من الاستلام. وستخضع جميع المشاركات للتحكيم وسيتم نشر الملخصات في كتب برنامج المؤتمر. وحددت الجامعة آخر موعد لتسلم الملخصات في 31 أغسطس، وآخر موعد للتسجيل في الأول من أكتوبر 2019.

وحددت جامعة الإمارات ستة أهداف للمؤتمر، تشمل مناقشة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه التعليم والممارسات التربوية وذلك من أجل ردم الفجوة وتقديم فرص جديدة لممارسات تعليمية إبداعية، ومناقشة الإصلاحات التربوية في عصر الابتكار والإبداع، وذلك من أجل تعزيز مخرجات التعلم. وتقييم أثر الممارسات التربوية المبتكرة في مخرجات التعليم والتعلم، وكذلك على تصرفات الطلبة، بالإضافة إلى التأمل في تأثير التقنيات الابتكارية على تعليم الطلاب بمختلف أعمارهم وقدراتهم، ومناقشة أنظمة ضمان الجودة التي بدورها الرقي بالممارسات التعليمية في التعليم العام والعالي. وأخيراً بناء وتطوير شراكات فاعلة مع المعنيين وأصحاب القرار في المجال التربوي على المستويين الوطني أو الدولي.

ولفتت إدارة المؤتمر إلى أن التحديات والتغيرات المعاصرة كثيرة ومتلاحقة، وتتطلب إصلاحات تربوية مستمرة. لا سيما وقد أثرت هذه التحديات والتغيرات تأثيراً مباشراً في كل نواحي الحياة المعاصرة.