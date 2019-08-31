حصة لحفظ وتلاوة القرآن في خطة «التربية الإسلامية 2019-2020»

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعديل الخطة الدراسية لمادة التربية الإسلامية في العام الدراسي الجديد، عبر تخصيص حصة للحفظ والتلاوة للطلبة من الصف الأول ولغاية الثاني عشر، من دون زيادة عدد الحصص الإجمالية للمادة.

وشرحت الوزارة في أنه سعياً من قطاع المناهج والتقييم لتطوير مهارات الطلبة في حفظ كتاب القرآن الكريم وتنمية مهاراتهم اللغوية، سيتم مع بداية العام الدراسي 2019-2020، تخصيص حصة ضمن الخطة الزمنية لمادة التربية الإسلامية للحفظ والتلاوة بشكل أسبوعي للصفوف من الأول وحتى الخامس، وحصة واحدة كل أسبوعين للطلبة في الصفوف من السادس إلى الثاني عشر.

ولفتت الوزارة أن كل معلم سيخضع طلبته لاختبار تشخيصي في بداية العام يقيس فيه مدى حفظ الطالب وقدرته على التلاوة السليمة لآيات القرآن الكريم، ثم يصنف الطلبة حسب مستوياتهم في الحفظ والتلاوة ويبدأ بمتابعة كل طالب في تلاوة الآيات وحفظها في الصف. وينتقل الطالب خلال الفصل الدراسي لمستويات أعلى في الحفظ حسب قدراته بحيث ينجز سور الجزء وينتقل لجزء آخر بحسب مستواه ليتحقق التعلم على أساس المهارات الفردية. وأشارت الوزارة أنه على المعلم أن يقدّم في نهاية الفصل تقريراً مدعماً بأدوات المتابعة لمدى حفظ الطالب.

وقد أعدّت الوزارة مقرراً خاصاً لهذه الحصة، ليتم تفعيلها من قبل المعلمين بتلاوة صفحة من كل سورة في الصف وتدريب الطالب على تلاوتها مع مراجعتها والتدريب على تلاوة الصفحة الأخرى في المنزل باستخدام المصحف الإلكتروني.

ويتضمن المقرر توزيعاً لمقرر الحفظ والتلاوة الخاص بالحصة للصفوف من السادس إلى الثاني عشر، مع التأكيد على أهمية متابعة حفظ الطلبة في جميع الصفوف للسور المقررة ضمن الكتاب المدرسي. ويبلغ عدد السور التي سيحفظها طلبة تلك المراحل 23 سورة، منها ثماني للصف السادس تتضمن 323 وموزعة على 15 صفحة، وست سور للصف السابع تتضمن 256 في 16 صفحة، وخمس سور للصف الثامن تتضمن 130 سورة في 18 صفحة. أما الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، فسيحفظ الطلبة سورة واحدة خلال العام الدراسي يتراوح عدد آياتها بين 88 و111، وتقع في 11 أو 12 صفحة. ويبلغ بذلك العدد الإجمالي للآيات التي سيتلوها ويحفظها الطالب 1131 آية، موزعة على 93 صفحة. وقد وضع قطاع المناهج والتقييم الخطط الدراسية المتعلقة بحصة التلاوة وحفظ القرآن على بوابة التعلم الذكي، لكي يتمكن الطالب من متابعتها في المنزل.