محمد بن زايد يهنئ بحلول العام الهجري الجديد 1441

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجميع بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1441 هـ. وكتب سموه، على حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441". وأضاف "نسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع... متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش". اقرأ أيضاً... إجازة رأس السنة الهجرية 1441 يوم السبت 31 أغسطس

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